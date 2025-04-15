İngiliz askerin Birleşik Krallık Ordusu'nu dolandırdığı, daha sonra Türkiye'de saç ektirdiği ortaya çıktı

34 yaşındaki eski onbaşı Aaron Stelmach-Purdie'nin, Londra'nın merkezindeki Regent's Park Kışlası'nda çalışırken bir 'plan' yaparak İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan 1 milyon sterlin çaldığı ortaya çıktı.

Bakanlığı 911 bin 677 sterlin dolandırdığı ve bunun 557 bin 93 sterlinini kendisine ayırdığı tespit edilen eski askerin, bu paranın bir kısmıyla Türkiye'de saç ekimi, diş beyazlatma ve karın kası estetiği operasyonları yaptırdığı bildirildi.

Memurlar evinde yaptıkları aramada dokuz çift Christian Louboutin ayakkabı, bir Louis Vuitton bavul seti ve sahte olduğu ortaya çıkan üç Patek Philippe saat buldu.

Stelmach-Purdie'nin dolandırıcılığı beş başka askerle beraber kurguladığı tespit edilirken, işlemlerin Kasım 2014'ten Ocak 2016'ya kadar çevrimiçi bir yönetici portalına sahte talepler yüklenmesi yoluyla gerçekleştirildiği açıklandı.

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Southwark Kraliyet Mahkemesi, Stelmach-Purdie'ye 28 yaşındaki eski çavuş Roger Clerice, 48 yaşındaki Allan O'Neil, 41 yaşındaki Lee Richards, 38 yaşındaki Anthony Sharwood ve 55 yaşındaki Peter Wilson'ın yardım ettiğini belirtti.

Stelmach-Purdie, dolandırıcılık faaliyetlerinden polis tarafından sorgulandığında, kendisine yöneltilen cinsel suçlamaların yol açtığı kötü ruh sağlığı durumu nedeniyle bu işe bulaştığını öne sürdü.

Stelmach-Purdie Ağustos 2023'te de yedi kez dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan ve bir kez de kara para aklamaktan suçlu bulunmuştu. "Hayali harcamalarla ödenek talebi..." Savcı Domonic Connolly, "Bu dava, Savunma Bakanlığı'nın Londra'nın merkezindeki Regents Park Kışlası'nda bulunan idari merkezinde bir dizi çalışan tarafından gerçekleştirilen bir dizi dolandırıcılıkla ilgilidir. Hepsi de Regent's Park Kışlası'nda çalışan bu sanıklar, hakları olmayan bir dizi hayali harcama ve ödenek talebinde bulunmuşlardır." açıklamasını yaptı. Savcılar dolandırıcılığın, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri tarafından personelin maaşlarını ödemek için kullanılan, masraf ve ödenek taleplerini de içeren çevrimiçi bir idari sistem olan Ortak Kişisel İdare'nin (JPA) kullanımı etrafında yoğunlaştığını söyledi. REKLAM Mahkemeye göre Stelmach-Purdie, harcama ve ödenek taleplerinin yönetiminden sorumluyken, konumunu kullanarak JPA hesabından ve başkalarının hesaplarından hileli taleplerde bulundu. Mahkeme, Stelmach-Purdie'nin daha sonra annesi ve kız kardeşi de dahil olmak üzere üçüncü şahısların banka hesaplarını dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri gizlemek için kullandığını tespit etti.