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İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

Birleşik Krallık'ta yapılan bir çalışma, sıcak içecek tüketen kişilerin yemek borusu kanseri riskinin, tüketmeyenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu buldu

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  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Birleşik Krallık'ta yapılan bir çalışma, sıcak içecek tüketen kişilerin gırtlak kanseri riskinin, içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğunu buldu.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Yarım milyondan fazla insandan elde edilen veriler, diğer kişilerden daha fazla kahve içenlere ve kanser risklerine baktı. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sıcak kahve veya çay içmek yemek borusu kanseri riskini neredeyse üç katına çıkarıyor.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    İngiltere'de yılda yaklaşık 10 bin kişiye özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konuyor. Son bulgular ise, bir kişinin sıcak içecekleri tüketmeyi bırakarak riskini azaltabileceğini gösteriyor.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Çalışmanın yazarı Dr. Stephen Burgess, The Telegraph'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Baktığımız genetik puanın kahve içmeye yatkınlığı artırdığını biliyoruz, ancak aynı zamanda daha fazla çay içme eğilimini de artırıyor."
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bulgular, kahve tüketiminin yemek borusu dışında herhangi bir kanser riskini artırmadığını gösteriyor.

     

     
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Kahve ve çay içme olasılığı en yüksek olan kişilerin yemek borusu kanseri riskinin içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğu bulundu. Ancak araştırma, katılımcılara kahvelerini “ılık”, “sıcak” veya “çok sıcak” olarak nasıl sevdiklerini de sordu.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Buna göre ılık bir demleme tercih edenlerin kahve içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında olduğu, “sıcak” tercih edenlerin 5,5 kat, “çok sıcak” tercih edenlerin ise 4,1 kat daha fazla risk taşıdığı tespit edildi.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Ekip, kişinin ne kadar kahve tükettiğine dair veri toplamadı, bu nedenle sıcak içeceklerin hacminin daha yüksek riskle bağlantılı olup olmadığı belirtilemiyor.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    'TERMAL YARALANMA' EN MAKUL NEDEN

    Ancak araştırmacılar, kahveden kaynaklanan diğer kanser riskinde artış olmamasına rağmen, en olası açıklamanın sıcak içeceklerin ısısının boğaza zarar vererek tehlikeli hücre oluşumu riskini artırdığını söylüyor.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Dr. Burgess, "Termal hasarın en makul hipotez olduğu görülüyor ve bu, çay içip de kahve içmeyenlerde de etki kanıtlarını neden gördüğümüzü açıklıyor" dedi.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Bunun insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demek olduğunu söylemek mantıksız olur.
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Burgess, buna göre insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demenin mantıksız olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Bana göre kahve veya kafeinle ilgili herhangi bir şeyden ziyade termal yaralanma gibi görünüyor. Kahveyi çok yüksek sıcaklıkta içmekten kaçınmak gerçekten sonuçtur."
  • İngiliz bilim insanları açıkladı! Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

    Araştırmaya katılan Karolinska Enstitüsü'nden epidemiyolog Dr. Susanna Larsson, "Bulgularımız, kahve tüketiminin yaygın kanser riski üzerinde nötr bir etkisi olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor" dedi.

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