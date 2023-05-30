İngiliz çift İstanbul’dan Tokyo’ya bisikletleriyle yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

İngiliz çift İstanbul’dan Tokyo’ya bisikletleriyle yola çıktı

İstanbul’dan Tokyo’ya bisikletleriyle yola çıkan İngiliz çift, "Eskişehir’deki insanlar kadar içten gülen kimse yok" dedi

İngiliz çift İstanbul’dan Tokyo’ya bisikletleriyle yola çıktı
İHA

Bisikletleriyle Asya kıtasını gezmek için İstanbul'dan yola çıkan İngiliz çift, Tokyo yolculuğundaki ara duraklardan biri olan Eskişehir'i çok beğendiklerini söyledi.

Bisikletleriyle Asya turu yapmak isteyen İngiliz çift İstanbul'dan çıktıkları yolda Eskişehir molası verdi. Eskişehir'i çok beğendiklerini belirten çift geçecekleri ülkelerin tadını çıkararak tüm coğrafyayı keşfedip Tokyo'ya varmak istediklerini söyledi.

9 AYLIK BİR YOLCULUK PLANLIYORLAR

Yaklaşık 9 aylık bir yolculuk planladıklarını dile getiren 49 yaşındaki James, yolculuklarının henüz başında olmalarına rağmen Eskişehir'in ve Eskişehirlilerin seyahatlerinde önemli bir hatıra olacağının altını çizdi.

Eşi Claire ile yolculuklarının çok eğlenceli geçtiğine değinen James, Eskişehir'de karşılaştıkları insanların çok içten güldüğünü ve samimi olduğunu söyledi.

"ESKİŞEHİR'E BAYILDIM"

Seyahat etmeyi çok sevdiğini ve eşiyle birlikte bu yolculukta olmaktan mutlu olduğunu dile getiren James, şöyle konuştu:

Birleşik Krallık vatandaşıyım, Londralıyım. Eşimle birlikte İstanbul'dan Tokyo'ya bisikletle gitmek için yola çıktım. Genellikle çadırda konaklıyoruz ama bazen birileri bizi evlerinde misafir ediyor. Dün de harika bir bisiklet otelinde kaldık.

Burada çok güzel iki gün geçirdik ve gerçekten Eskişehir'e bayıldım. İnanılmaz bir şehir, burada çok yüksek bir enerjiye sahip bir hayat var. İnsanlar çok içten gülüyor, asla yabancılık çektirmiyor ve sürekli içten gülücükler saçıyorlar.”

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bingöl'de kanadına kemik nakledilen şahin doğaya salındı
YAŞAM Kanadına 'manşon' usulüyle kemik nakledildi!
Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu
YAŞAM Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu
Firuze İsminin Anlamı Nedir? Firuze İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Firuze isminin anlamı
Farah İsminin Anlamı Nedir? Farah İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Farah isminin anlamı
Eyüp İsminin Anlamı Nedir? Eyüp İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Eyüp isminin anlamı
Erkan İsminin Anlamı Nedir? Erkan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Erkan isminin anlamı
Emrah İsminin Anlamı Nedir? Emrah İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Emrah isminin anlamı
Emin İsminin Anlamı Nedir? Emin İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Emin isminin anlamı
Hangi yemekle aşçı olmaya karar verdiler?
YAŞAM Hangi yemekle aşçı olmaya karar verdiler?
Sizin tercihiniz hangisi olurdu? İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri...
YAŞAM İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.