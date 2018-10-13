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İngiliz Kraliyet düğününde altyazı skandalı

13.10.2018 - 10:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiliz Kraliyet düğününde altyazı skandalı yaşandı. BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi

  • 1 İngiliz Kraliyet düğününde altyazı skandalı
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    İngiltere'de 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 9'uncu Prenses Eugenie ile nişanlısı Jack Brooksbank, Windsor Şatosu'nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Düğünü canlı yayımlayan BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi.

     

  • 2 İngiliz Kraliyet düğününde altyazı skandalı
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    BBC'nin ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı 'dress' sözcüğünü, göğüs anlamına gelen 'breast' sözcüğüyle karıştırdı.

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    Cuma günü gerçekleşen düğüne Kraliçe ve diğer Kraliyet ailesi üyeleri ile aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 850 kişi davet edildi.

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    II. Elizabeth'in 2. oğlundan olan kız torunu Prenses Eugenie, Peter Pilotto ve Christopher De Vos tasarımı bir gelinlik tercih etti. Uzun bir kuyruğu olan gelinliğin duvaksız olması da şaşırttı.

  • 5 İngiliz Kraliyet düğününde altyazı skandalı
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    Prenses Eguenie, özellikle sırtını açıkta bırakacak bir gelinlik istedi. Geçmişte skolyoz ameliyatı olan 28 yaşındaki Prenses, hayatının belki de en zor döneminin izini saklamak yerine tüm dünya ile paylaştı. 

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    1919 yapımı zümrüt Greville tacını tercih eden Prenses, güzelliği ile göz kamaştırdı.

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    Yılın ikinci Kraliyet düğününe katılanlar arasında Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip, Prens William, Kate Middleton, Meghan Markle, Prens Henry, Prens Charles gibi İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde isimleri vardı. Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles ise törene katılmadı. 

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    Düğünde çiçek taşıyıcısı olan ve seremonide yer alan Prenses Charlotte ve Prens George, sevimlilikleriyle ilgi odağı oldu. Seremoni sırasında Prens George, verdiği pozla gülümsetti. 

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    Kraliyet törenin konukları arasında Cara Delevingne, Naomi Campbell, Demi Moore, Robbie Williams ve eşi Ayda Field gibi ünlü isimler de vardı. 

  • 10 İngiliz Kraliyet düğününde altyazı skandalı
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    Yılın ikinci Kraliyet düğününden kareler şöyle...

  • 11 İngiliz Kraliyet düğününde altyazı skandalı
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