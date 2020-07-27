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İngilizce öğretmenliği taban puanları 2020! İngilizce öğretmenliği başarı sıralamaları

İngilizce öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde İngilizce öğretmenliğini seçmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyorlar. İşte İngilizce öğretmenliği taban puanları

ingilizce öğretmenliği taban puanları

İngilizce öğretmenliği taban puanları 2020 ve İngilizce öğretmenliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

ÜniversiteBölüm AdıPuan
Türü
2019
2018		Kont.
2019
2018
2017
2016		Yer.
2019
2018
2017
2016		Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL90+3
90+3
90+3
90+3		93
93
93
93		3.331
3.310
1.759
1.730		469,61789
457.75783
478,29275
482,41753
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL100+3
100+3
100+3
100+3		103
103
103
103		4.394
4.260
2.650
2.770		457,40097
448.17719
467,02795
469,50906
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0
7+0
8+0
8+0		6
7
8
8		4.696
5.000
3.059
3.140		454,67041
441.57546
462,78714
465,27948
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0
7+0
7+0
6+0		6
7
7
6		4.949
4.490
2.942
2.510		452,62706
445.96706
464,03476
472,31507
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		5.430
5.350
3.649
3.810		448,55364
438.65815
456,97150
458,28570
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0
7+0
6+0
5+0		6
7
6
5		6.192
6.390
4.461
3.910		442,83600
431.29668
449,52703
457,25599
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2
75+2
75+2		62
62
77
77		6.619
6.130
4.006
3.960		439,83204
432.97351
453,52721
456,68882
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(%50 İndirimli) (4)		DİL1+0
1+0
1+0
1+0		1
1
1
1		6.675
5.080
2.870
3.150		439,48235
440.94468
464,84875
465,11982
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0
5+0
4+0
4+0		6
5
4
4		6.750
6.480
4.729
5.410		439,01186
430.71088
447,11653
444,69192
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		6.996
6.910
4.926
4.810		437,48770
427.59092
445,52162
449,52895
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		7.369
7.090
5.274
5.170		435,01877
426.54943
442,81538
446,74688
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		7.850
7.540
5.614
5.410		432,24206
423.59094
440,19966
444,72707
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)		DİL4+0
4+0
4+0
4+0		4
4
4
4		8.176
7.870
6.777
6.740		430,19743
421.63495
431,84926
433,37165
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL130+4
130+4
130+4
130+4		134
134
134
134		8.553
7.990
6.512
6.630		428,07193
420.9419
433,92467
434,28790
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)		DİL4+0
4+0
4+0
4+0		4
4
4
4		8.558
8.320
6.353
6.790		428,03316
418.94381
434,95215
432,98280
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0
7+0
7+0
6+0		6
7
7
6		8.723
8.830
858
6.380		427,19937
416.20737
496,21678
436,36024
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)		DİL6+0
5+0
5+0
4+0		6
5
5
4		8.814
8.510
7.193
6.120		426,76052
417.97777
429,04815
438,41845
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0
6+0
6+0
6+0		6
6
6
6		8.831
9.230
6.267
6.550		426,69487
413.61136
435,51445
434,92256
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL140+4
160+4
160+4
160+4		144
164
164
164		9.007
8.760
6.829
6.680		425,71455
416.52274
431,46814
433,78703
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0


6


9.026


425,60118


BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)		DİL5+0
4+0

5
4

9.319
10.000

424,08380
408.90851

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL6+0
6+0
6+0
5+0		6
6
6
5		9.728
9.250
6.190
6.350		422,14142
413.48696
435,98131
436,66354
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		9.767
9.380
7.656
7.400		421,86465
412.68142
426,31791
428,30863
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		9.912
9.730
7.686
7.540		421,25114
410.82129
426,14463
427,28452
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2
60+2
60+2
0+0		62
62
62
0		10.139
10.200
9.866
420,04321
408.29884
412,29780
180,00000
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL5+0
5+0
5+0
5+0		5
5
5
5		10.595
9.100
9.577
6.630		417,92269
414.4055
414,01339
434,33922
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL120+3
140+4
140+4
140+4		123
144
144
144		10.818
10.500
8.448
8.340		416,99328
406.22452
420,96815
421,36672
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)		DİL6+0
6+0
6+0
6+0		6
6
6
6		11.040
11.300
8.670
9.770		415,92450
401.96365
419,64599
410,88506
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		11.477
11.400
9.053
8.570		413,98800
401.55714
417,30647
419,47679
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL8+0


8


11.551


413,56696


ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		11.587
11.600
10.017
10.100		413,42031
400.60206
411,26012
408,62706
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL4+0


4


11.927


411,94742


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL65+2
65+2
65+2
65+2		67
67
67
67		12.249
12.000
10.170
9.690		410,60016
398.5583
410,37571
411,45500
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2

62
62

12.454
12.400

409,65230
396.65578

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL50+2
50+2
50+2
50+2		52
52
52
52		12.902
12.400
10.430
9.960		407,81192
396.78135
408,85967
409,48202
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL65+2
65+2
65+2
65+2		67
67
67
67		13.092
12.700
10.938
10.500		406,97819
395.37098
406,03267
405,79743
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		13.361
13.500
11.365
11.300		405,93486
391.30228
403,82974
399,94828
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		DİL10+0
10+0
9+0
8+0		10
10
9
8		13.473
12.800
10.376
10.400		405,47449
394.67973
409,17043
406,45766
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		DİL12+0
12+0
8+0
0+0		12
12
8
0		13.484
12.500
10.411
405,44838
396.07736
408,98741
180,00000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		13.745
13.700
11.725
11.300		404,39343
390.40314
401,78332
400,31210
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı)İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)		DİL1+0
1+0
1+0
1+0		1
1
1
1		13.835
6.670
8.145
10.000		404,03682
429.28817
423,16344
408,89096
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		DİL3+0
3+0

3
3

14.186
14.600

402,53490
386.38319

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		14.192
13.900
11.669
11.600		402,51134
389.70534
402,02648
397,77747
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2

62
62

14.280
14.100

402,16462
388.87688

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		14.878
14.500
12.427
11.400		399,74520
386.97591
397,83569
398,94167
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		14.966
14.200
11.994
11.200		399,38436
388.23154
400,29425
400,57872
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		15.145
14.700
12.659
12.200		398,70974
386.04876
396,50850
393,70403
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL85+3
85+3
85+3
0+0		88
88
88
0		15.309
15.000
12.907
398,05492
384.34113
394,91732
180,00000
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2
60+2
0+0		62
62
62
0		15.476
15.200
13.837
397,44277
383.39562
389,88690
180,00000
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL40+1
40+1
40+1
40+1		41
41
41
41		15.479
13.600
11.666
10.400		397,43438
391.02249
402,02932
406,15528
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		15.755
15.100
12.794
12.200		396,32734
383.89233
395,61553
394,09560
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		16.198
16.000
12.940
12.600		394,42613
380.09963
394,70933
391,22818
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL50+2
45+2
45+2
45+2		52
47
47
47		16.611
16.300
13.074
12.800		392,59985
378.53577
394,01237
389,42787
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL50+2
40+1
40+1
40+1		52
41
41
41		16.724
16.100
13.582
13.000		392,14028
379.3858
391,26701
388,35669
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		17.284
17.200
14.803
13.700		390,10361
374.64394
385,11039
384,00308
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		17.649
17.300
14.432
13.400		388,79017
374.21331
387,01587
385,93173
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		17.709
16.500
13.794
13.400		388,55299
377.61962
390,11576
386,14907
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		17.711
16.700
14.403
13.400		388,54898
377.11743
387,15043
386,30160
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		17.806
17.200
15.303
14.000		388,17505
374.6794
382,21189
382,00058
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		18.126
18.000
15.282
14.900		386,99766
371.23083
382,30157
376,53806
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL28+0
36+0
39+0
39+0		28
36
39
39		18.196
19.100
17.016
14.600		386,76135
366.65434
373,31746
378,08776
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL5+0
5+0
5+0
4+0		5
5
5
4		18.225
16.400
13.136
13.900		386,65796
378.11015
393,73759
383,02311
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		18.296
18.300
15.503
14.200		386,34464
370.16519
381,16171
381,14764
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL80+2
90+3
90+3
90+3		82
93
93
93		18.905
19.300
15.870
14.900		384,07892
365.90307
379,25867
376,68914
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2


62


19.709


381,00369


BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL50+2


52


19.749


380,89242


DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL4+0
4+0
3+0
3+0		4
4
3
3		20.103
15.900
16.321
12.900		379,46187
380.52142
376,99717
388,81723
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2

62
62

20.130
20.900

379,33395
359.47289

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2


62


20.183


379,10400


YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL50+2
50+2

52
52

20.462
20.600

378,12618
360.5056

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2

62
62

21.006
22.500

376,17125
352.55869

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL50+2


52


21.295


375,12738


ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL60+2
60+2

62
62

21.352
22.700

374,90064
351.95363

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(4)		DİL60+2
60+2
40+1
30+1		62
62
41
31		22.038
21.900
16.468
15.400		372,28581
355.29453
376,15331
373,82534
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		DİL40+1


41


22.868


369,30323


LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL7+0
8+0
7+0
5+0		7
8
7
5		23.799
27.300
17.804
17.100		365,95848
333.95219
369,45992
363,08783
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL49+0
63+0
60+0
42+0		49
63
60
42		24.101
25.400
26.064
25.500		364,89799
341.53555
331,15190
319,34723
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL19+0
21+0
28+0
20+0		19
21
28
20		24.325
25.200
22.423
22.500		364,08238
342.26614
347,43793
333,97085
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL8+0
6+0
5+0
7+0		8
6
5
7		24.743
19.800
21.180
21.300		362,68102
363.82111
353,26087
340,33863
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL28+0
37+0
30+0
23+0		28
37
30
23		24.789
21.900
16.031
16.400		362,50798
355.07846
378,43005
367,69224
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL23+0
30+0
27+0
22+0		23
30
27
22		25.256
27.700
25.498
23.400		360,96695
332.34468
333,48689
329,81518
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL15+0
10+0
10+0
12+0		15
10
10
12		25.964
27.900
22.550
23.200		358,52367
331.93424
346,79827
330,62878
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL29+0
24+0
22+0
18+0		29
24
22
18		26.477
24.600
20.904
17.400		356,86920
344.3799
354,65534
361,46065
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL24+0
24+0
28+0
28+0		24
24
28
28		27.019
26.800
21.288
24.400		355,09639
335.87399
352,77901
324,92568
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL10+0
10+0
10+0
10+0		10
10
10
10		27.079
17.200
18.971
15.800		354,94884
374.54923
363,62227
371,42780
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL12+0
12+0
13+0
16+0		12
12
13
16		27.355
31.700
23.001
21.800		354,10509
317.81145
344,62267
337,78971
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL3+0
3+0
5+0
0+0		3
3
5
0		28.354
29.000
25.346
350,84524
327.62248
334,18356
180,00000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL8+0
11+0
11+0
15+0		8
11
11
15		29.647
29.300
21.690
24.800		346,50244
326.50642
350,87165
322,96327
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL8+0
5+0
4+0
0+0		8
5
4
0		30.686
32.800
25.389
343,11236
314.10169
333,95040
180,00000
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		DİL3+0
3+0

3
3

31.047
31.000

341,93428
320.68864

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL35+0


35


31.402


340,79345


UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL17+0
18+0

17
18

32.318
35.600

337,88791
304.33976

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL49+0
54+0
43+0
34+0		49
54
43
34		33.403
32.900
31.359
29.600		334,58770
313.85357
309,28981
300,67793
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		DİL14+0
18+0
15+0
0+0		14
18
15
0		33.497
36.700
42.101
334,28062
300.61894
271,46570
180,00000
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)		DİL16+0
13+0
10+0
0+0		16
13
10
0		33.895
32.200
33.283
333,04032
316.44563
301,74394
180,00000
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(Ücretli) (4)		DİL23+0
23+0
23+0
19+0		23
23
23
17		36.002
30.200
24.207
Dolmadı		326,57822
323.36083
339,26018
180,00000
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		DİL20+0
35+0
35+0
24+0		20
35
35
24		37.714
46.600
45.266
33.900		321,49847
269.96004
262,15252
283,19392
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL42+0
33+0

42
33

39.504
54.900

316,23669
247.55846

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL12+0


12


41.271


310,95143


İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL10+0


10


44.934


299,77367


MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL41+0
45+0
32+0
22+0		41
45
32
22		45.252
42.900
35.825
34.500		298,86289
280.98711
292,91234
281,24940
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		DİL25+0
30+0
26+0
25+0		25
30
26
25		48.573
48.800
45.058
41.200		289,23657
263.88077
262,68768
258,98255
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL28+0
29+0
20+0
20+0		28
21
20
17		50.398
Dolmadı
48.740
Dolmadı		284,04843
Dolmadı
252,21658
180,00000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL20+0
20+0
16+0
11+0		20
20
16
11		52.043
52.100
32.745
31.200		279,25958
254.42472
303,83334
294,19093
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL20+0
13+0
13+0
5+0		20
13
13
5		53.476
36.600
28.428
31.700		275,17766
300.96693
320,98551
292,17109
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL21+0
26+0
33+0
31+0		21
26
33
31		54.120
63.100
57.532
56.500		273,51780
227.78205
230,94377
218,53505
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL10+0


10


54.283


273,06897


İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL36+0
36+0
10+0
10+0		36
36
10
10		55.123
48.700
32.546
27.400		270,85010
264.26913
304,55819
310,38685
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL7+0
9+0
15+0
30+0		7
9
10
15		55.502
57.700
Dolmadı
Dolmadı		269,90452
240.58838
Dolmadı
180,00000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL24+0
31+0
29+0
35+0		24
31
29
35		56.187
48.700
38.631
42.300		268,07831
264.22347
282,95643
255,84178
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL3+0
3+0
5+0
5+0		3
3
4
3		56.235
65.700
Dolmadı
Dolmadı		267,97841
215.49342
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL22+0
21+0
22+0
14+0		22
21
22
14		56.296
53.600
41.739
35.300		267,84293
250.7757
272,62313
278,11818
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		DİL17+0


17


57.750


263,98520


DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL12+0
10+0
15+0
20+0		12
10
15
20		58.040
42.500
43.302
51.800		263,32103
282.00511
267,77410
232,22187
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4)		DİL30+0
30+0
30+0
30+0		30
30
30
30		58.216
58.000
53.253
56.300		262,85456
239.86179
240,95293
219,71521
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		DİL26+0
30+0
28+0
23+0		26
30
28
23		60.230
55.500
52.221
53.500		257,64408
245.8954
243,27352
228,26160
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)		DİL32+0
36+0
54+0
54+0		32
36
35
39		63.779
64.700
Dolmadı
Dolmadı		248,75367
222.49009
Dolmadı
180,00000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		DİL10+0
11+0
14+0
10+0		10
11
14
10		67.464
64.700
48.752
45.800		240,10739
222.16064
252,19825
246,35389
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL5+0
8+0

5
7

68.348
Dolmadı

237,98435
Dolmadı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL12+0
20+0
16+0
16+0		12
6
11
9		72.566
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		227,91974
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı)İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		DİL5+0
10+0
10+0
0+0		5
6
8
0		73.825
Dolmadı
Dolmadı
224,08658
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL26+0
26+0
20+0
20+0		20
26
20
20		Dolmadı
44.700
48.718
35.100		Dolmadı
275.63648
252,26555
278,97811
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL12+0
26+0
12+0
5+0		10
11
12
5		Dolmadı
Dolmadı
43.503
46.200		Dolmadı
Dolmadı
267,12608
245,21470
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL6+0
8+0
10+0
12+0		2
0
1
5		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL11+0
4+0
4+0
8+0
1
0
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL9+0
14+0
8+0
8+0		6
5
8
5		Dolmadı
Dolmadı
58.615
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
228,44718
180,00000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL23+0
16+0
10+0
8+0		11
5
10
5		Dolmadı
Dolmadı
55.531
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
235,53422
180,00000
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL24+0
37+0
30+0
0+0		4
5
3
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		DİL2+0
5+0
26+0
0+0
0
0
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL20+0
30+0
10+0
0+0		11
3
6
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		DİL9+0
7+0

8
2

Dolmadı
Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		DİL8+0
10+0


0

Dolmadı
Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı

AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAKÜ-AZERBAYCAN)( Yabancı)İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		DİL5+0
10+0
10+0
15+0		1
0
3
3		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı)İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		DİL5+0
5+0
5+0
8+0		1
0
0
3		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı)İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		DİL7+0
7+0
15+0
15+0
0
1
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı)İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)		DİL5+0
5+0
10+0
10+0
0
0
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000

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