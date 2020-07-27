İngilizce öğretmenliği taban puanları 2020 ve İngilizce öğretmenliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|3.331
3.310
1.759
1.730
|469,61789
457.75783
478,29275
482,41753
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|4.394
4.260
2.650
2.770
|457,40097
448.17719
467,02795
469,50906
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
7+0
8+0
8+0
|6
7
8
8
|4.696
5.000
3.059
3.140
|454,67041
441.57546
462,78714
465,27948
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
7+0
7+0
6+0
|6
7
7
6
|4.949
4.490
2.942
2.510
|452,62706
445.96706
464,03476
472,31507
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|5.430
5.350
3.649
3.810
|448,55364
438.65815
456,97150
458,28570
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
7+0
6+0
5+0
|6
7
6
5
|6.192
6.390
4.461
3.910
|442,83600
431.29668
449,52703
457,25599
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
75+2
75+2
|62
62
77
77
|6.619
6.130
4.006
3.960
|439,83204
432.97351
453,52721
456,68882
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|6.675
5.080
2.870
3.150
|439,48235
440.94468
464,84875
465,11982
|MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
5+0
4+0
4+0
|6
5
4
4
|6.750
6.480
4.729
5.410
|439,01186
430.71088
447,11653
444,69192
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|6.996
6.910
4.926
4.810
|437,48770
427.59092
445,52162
449,52895
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|7.369
7.090
5.274
5.170
|435,01877
426.54943
442,81538
446,74688
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|7.850
7.540
5.614
5.410
|432,24206
423.59094
440,19966
444,72707
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|DİL
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|8.176
7.870
6.777
6.740
|430,19743
421.63495
431,84926
433,37165
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|8.553
7.990
6.512
6.630
|428,07193
420.9419
433,92467
434,28790
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|DİL
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|8.558
8.320
6.353
6.790
|428,03316
418.94381
434,95215
432,98280
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
7+0
7+0
6+0
|6
7
7
6
|8.723
8.830
858
6.380
|427,19937
416.20737
496,21678
436,36024
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
5+0
5+0
4+0
|6
5
5
4
|8.814
8.510
7.193
6.120
|426,76052
417.97777
429,04815
438,41845
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|8.831
9.230
6.267
6.550
|426,69487
413.61136
435,51445
434,92256
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|140+4
160+4
160+4
160+4
|144
164
164
164
|9.007
8.760
6.829
6.680
|425,71455
416.52274
431,46814
433,78703
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|9.026
—
—
—
|425,60118
—
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|DİL
|5+0
4+0
—
—
|5
4
—
—
|9.319
10.000
—
—
|424,08380
408.90851
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
6+0
6+0
5+0
|6
6
6
5
|9.728
9.250
6.190
6.350
|422,14142
413.48696
435,98131
436,66354
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|9.767
9.380
7.656
7.400
|421,86465
412.68142
426,31791
428,30863
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|9.912
9.730
7.686
7.540
|421,25114
410.82129
426,14463
427,28452
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
0+0
|62
62
62
0
|10.139
10.200
9.866
—
|420,04321
408.29884
412,29780
180,00000
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|10.595
9.100
9.577
6.630
|417,92269
414.4055
414,01339
434,33922
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|120+3
140+4
140+4
140+4
|123
144
144
144
|10.818
10.500
8.448
8.340
|416,99328
406.22452
420,96815
421,36672
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|11.040
11.300
8.670
9.770
|415,92450
401.96365
419,64599
410,88506
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|11.477
11.400
9.053
8.570
|413,98800
401.55714
417,30647
419,47679
|MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|11.551
—
—
—
|413,56696
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|11.587
11.600
10.017
10.100
|413,42031
400.60206
411,26012
408,62706
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|4+0
—
—
—
|4
—
—
—
|11.927
—
—
—
|411,94742
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|12.249
12.000
10.170
9.690
|410,60016
398.5583
410,37571
411,45500
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|12.454
12.400
—
—
|409,65230
396.65578
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|12.902
12.400
10.430
9.960
|407,81192
396.78135
408,85967
409,48202
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|13.092
12.700
10.938
10.500
|406,97819
395.37098
406,03267
405,79743
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|13.361
13.500
11.365
11.300
|405,93486
391.30228
403,82974
399,94828
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|10+0
10+0
9+0
8+0
|10
10
9
8
|13.473
12.800
10.376
10.400
|405,47449
394.67973
409,17043
406,45766
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|12+0
12+0
8+0
0+0
|12
12
8
0
|13.484
12.500
10.411
—
|405,44838
396.07736
408,98741
180,00000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|13.745
13.700
11.725
11.300
|404,39343
390.40314
401,78332
400,31210
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|DİL
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|13.835
6.670
8.145
10.000
|404,03682
429.28817
423,16344
408,89096
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|3+0
3+0
—
—
|3
3
—
—
|14.186
14.600
—
—
|402,53490
386.38319
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|14.192
13.900
11.669
11.600
|402,51134
389.70534
402,02648
397,77747
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|14.280
14.100
—
—
|402,16462
388.87688
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.878
14.500
12.427
11.400
|399,74520
386.97591
397,83569
398,94167
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|14.966
14.200
11.994
11.200
|399,38436
388.23154
400,29425
400,57872
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|15.145
14.700
12.659
12.200
|398,70974
386.04876
396,50850
393,70403
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|85+3
85+3
85+3
0+0
|88
88
88
0
|15.309
15.000
12.907
—
|398,05492
384.34113
394,91732
180,00000
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
0+0
|62
62
62
0
|15.476
15.200
13.837
—
|397,44277
383.39562
389,88690
180,00000
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|15.479
13.600
11.666
10.400
|397,43438
391.02249
402,02932
406,15528
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|15.755
15.100
12.794
12.200
|396,32734
383.89233
395,61553
394,09560
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|16.198
16.000
12.940
12.600
|394,42613
380.09963
394,70933
391,22818
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|50+2
45+2
45+2
45+2
|52
47
47
47
|16.611
16.300
13.074
12.800
|392,59985
378.53577
394,01237
389,42787
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|50+2
40+1
40+1
40+1
|52
41
41
41
|16.724
16.100
13.582
13.000
|392,14028
379.3858
391,26701
388,35669
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.284
17.200
14.803
13.700
|390,10361
374.64394
385,11039
384,00308
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|17.649
17.300
14.432
13.400
|388,79017
374.21331
387,01587
385,93173
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|17.709
16.500
13.794
13.400
|388,55299
377.61962
390,11576
386,14907
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|17.711
16.700
14.403
13.400
|388,54898
377.11743
387,15043
386,30160
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|17.806
17.200
15.303
14.000
|388,17505
374.6794
382,21189
382,00058
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|18.126
18.000
15.282
14.900
|386,99766
371.23083
382,30157
376,53806
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|28+0
36+0
39+0
39+0
|28
36
39
39
|18.196
19.100
17.016
14.600
|386,76135
366.65434
373,31746
378,08776
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|5+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|18.225
16.400
13.136
13.900
|386,65796
378.11015
393,73759
383,02311
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|18.296
18.300
15.503
14.200
|386,34464
370.16519
381,16171
381,14764
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|18.905
19.300
15.870
14.900
|384,07892
365.90307
379,25867
376,68914
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|19.709
—
—
—
|381,00369
—
—
—
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|19.749
—
—
—
|380,89242
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|4+0
4+0
3+0
3+0
|4
4
3
3
|20.103
15.900
16.321
12.900
|379,46187
380.52142
376,99717
388,81723
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|20.130
20.900
—
—
|379,33395
359.47289
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|20.183
—
—
—
|379,10400
—
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|20.462
20.600
—
—
|378,12618
360.5056
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|21.006
22.500
—
—
|376,17125
352.55869
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|21.295
—
—
—
|375,12738
—
—
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|21.352
22.700
—
—
|374,90064
351.95363
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4)
|DİL
|60+2
60+2
40+1
30+1
|62
62
41
31
|22.038
21.900
16.468
15.400
|372,28581
355.29453
376,15331
373,82534
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|DİL
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|22.868
—
—
—
|369,30323
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|7+0
8+0
7+0
5+0
|7
8
7
5
|23.799
27.300
17.804
17.100
|365,95848
333.95219
369,45992
363,08783
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|49+0
63+0
60+0
42+0
|49
63
60
42
|24.101
25.400
26.064
25.500
|364,89799
341.53555
331,15190
319,34723
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|19+0
21+0
28+0
20+0
|19
21
28
20
|24.325
25.200
22.423
22.500
|364,08238
342.26614
347,43793
333,97085
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|8+0
6+0
5+0
7+0
|8
6
5
7
|24.743
19.800
21.180
21.300
|362,68102
363.82111
353,26087
340,33863
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|28+0
37+0
30+0
23+0
|28
37
30
23
|24.789
21.900
16.031
16.400
|362,50798
355.07846
378,43005
367,69224
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|23+0
30+0
27+0
22+0
|23
30
27
22
|25.256
27.700
25.498
23.400
|360,96695
332.34468
333,48689
329,81518
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|15+0
10+0
10+0
12+0
|15
10
10
12
|25.964
27.900
22.550
23.200
|358,52367
331.93424
346,79827
330,62878
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|29+0
24+0
22+0
18+0
|29
24
22
18
|26.477
24.600
20.904
17.400
|356,86920
344.3799
354,65534
361,46065
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|24+0
24+0
28+0
28+0
|24
24
28
28
|27.019
26.800
21.288
24.400
|355,09639
335.87399
352,77901
324,92568
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|27.079
17.200
18.971
15.800
|354,94884
374.54923
363,62227
371,42780
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|12+0
12+0
13+0
16+0
|12
12
13
16
|27.355
31.700
23.001
21.800
|354,10509
317.81145
344,62267
337,78971
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|3+0
3+0
5+0
0+0
|3
3
5
0
|28.354
29.000
25.346
—
|350,84524
327.62248
334,18356
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|8+0
11+0
11+0
15+0
|8
11
11
15
|29.647
29.300
21.690
24.800
|346,50244
326.50642
350,87165
322,96327
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|8+0
5+0
4+0
0+0
|8
5
4
0
|30.686
32.800
25.389
—
|343,11236
314.10169
333,95040
180,00000
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|3+0
3+0
—
—
|3
3
—
—
|31.047
31.000
—
—
|341,93428
320.68864
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|35+0
—
—
—
|35
—
—
—
|31.402
—
—
—
|340,79345
—
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|17+0
18+0
—
—
|17
18
—
—
|32.318
35.600
—
—
|337,88791
304.33976
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|49+0
54+0
43+0
34+0
|49
54
43
34
|33.403
32.900
31.359
29.600
|334,58770
313.85357
309,28981
300,67793
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|14+0
18+0
15+0
0+0
|14
18
15
0
|33.497
36.700
42.101
—
|334,28062
300.61894
271,46570
180,00000
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|DİL
|16+0
13+0
10+0
0+0
|16
13
10
0
|33.895
32.200
33.283
—
|333,04032
316.44563
301,74394
180,00000
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(Ücretli) (4)
|DİL
|23+0
23+0
23+0
19+0
|23
23
23
17
|36.002
30.200
24.207
Dolmadı
|326,57822
323.36083
339,26018
180,00000
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|20+0
35+0
35+0
24+0
|20
35
35
24
|37.714
46.600
45.266
33.900
|321,49847
269.96004
262,15252
283,19392
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|42+0
33+0
—
—
|42
33
—
—
|39.504
54.900
—
—
|316,23669
247.55846
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|41.271
—
—
—
|310,95143
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|44.934
—
—
—
|299,77367
—
—
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|41+0
45+0
32+0
22+0
|41
45
32
22
|45.252
42.900
35.825
34.500
|298,86289
280.98711
292,91234
281,24940
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|25+0
30+0
26+0
25+0
|25
30
26
25
|48.573
48.800
45.058
41.200
|289,23657
263.88077
262,68768
258,98255
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|28+0
29+0
20+0
20+0
|28
21
20
17
|50.398
Dolmadı
48.740
Dolmadı
|284,04843
Dolmadı
252,21658
180,00000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|20+0
20+0
16+0
11+0
|20
20
16
11
|52.043
52.100
32.745
31.200
|279,25958
254.42472
303,83334
294,19093
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|20+0
13+0
13+0
5+0
|20
13
13
5
|53.476
36.600
28.428
31.700
|275,17766
300.96693
320,98551
292,17109
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|21+0
26+0
33+0
31+0
|21
26
33
31
|54.120
63.100
57.532
56.500
|273,51780
227.78205
230,94377
218,53505
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|54.283
—
—
—
|273,06897
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|36+0
36+0
10+0
10+0
|36
36
10
10
|55.123
48.700
32.546
27.400
|270,85010
264.26913
304,55819
310,38685
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|7+0
9+0
15+0
30+0
|7
9
10
15
|55.502
57.700
Dolmadı
Dolmadı
|269,90452
240.58838
Dolmadı
180,00000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|24+0
31+0
29+0
35+0
|24
31
29
35
|56.187
48.700
38.631
42.300
|268,07831
264.22347
282,95643
255,84178
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|3+0
3+0
5+0
5+0
|3
3
4
3
|56.235
65.700
Dolmadı
Dolmadı
|267,97841
215.49342
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|22+0
21+0
22+0
14+0
|22
21
22
14
|56.296
53.600
41.739
35.300
|267,84293
250.7757
272,62313
278,11818
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|17+0
—
—
—
|17
—
—
—
|57.750
—
—
—
|263,98520
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|12+0
10+0
15+0
20+0
|12
10
15
20
|58.040
42.500
43.302
51.800
|263,32103
282.00511
267,77410
232,22187
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4)
|DİL
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|58.216
58.000
53.253
56.300
|262,85456
239.86179
240,95293
219,71521
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|26+0
30+0
28+0
23+0
|26
30
28
23
|60.230
55.500
52.221
53.500
|257,64408
245.8954
243,27352
228,26160
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|32+0
36+0
54+0
54+0
|32
36
35
39
|63.779
64.700
Dolmadı
Dolmadı
|248,75367
222.49009
Dolmadı
180,00000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|DİL
|10+0
11+0
14+0
10+0
|10
11
14
10
|67.464
64.700
48.752
45.800
|240,10739
222.16064
252,19825
246,35389
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|5+0
8+0
—
—
|5
7
—
—
|68.348
Dolmadı
—
—
|237,98435
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|12+0
20+0
16+0
16+0
|12
6
11
9
|72.566
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|227,91974
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı)
|İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|DİL
|5+0
10+0
10+0
0+0
|5
6
8
0
|73.825
Dolmadı
Dolmadı
—
|224,08658
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|26+0
26+0
20+0
20+0
|20
26
20
20
|Dolmadı
44.700
48.718
35.100
|Dolmadı
275.63648
252,26555
278,97811
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|12+0
26+0
12+0
5+0
|10
11
12
5
|Dolmadı
Dolmadı
43.503
46.200
|Dolmadı
Dolmadı
267,12608
245,21470
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|6+0
8+0
10+0
12+0
|2
0
1
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|11+0
4+0
4+0
8+0
|—
1
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|9+0
14+0
8+0
8+0
|6
5
8
5
|Dolmadı
Dolmadı
58.615
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
228,44718
180,00000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|23+0
16+0
10+0
8+0
|11
5
10
5
|Dolmadı
Dolmadı
55.531
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
235,53422
180,00000
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|24+0
37+0
30+0
0+0
|4
5
3
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|2+0
5+0
26+0
0+0
|—
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|20+0
30+0
10+0
0+0
|11
3
6
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|9+0
7+0
—
—
|8
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|8+0
10+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAKÜ-AZERBAYCAN)( Yabancı)
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|DİL
|5+0
10+0
10+0
15+0
|1
0
3
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|5+0
5+0
5+0
8+0
|1
0
0
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı)
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|DİL
|7+0
7+0
15+0
15+0
|—
0
1
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı)
|İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|5+0
5+0
10+0
10+0
|—
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
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