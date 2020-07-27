İngilizce öğretmenliği taban puanları 2020 ve İngilizce öğretmenliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI