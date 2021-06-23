İngilizler bile A Milli Takım'a şaştı: Ne umduk ne bulduk

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda puan bile alamadan ülkeye dönmüştü. Bu büyük başarısızlık, İngiltere'de de ses getirdi.

Daily Mail, "Türkiye'nin turnuvanın gizli favorisi olması bekleniyordu. Birçok otorite, bu yönde görüş bildirmişti. Ancak Şenol Güneş'in takımı 3 maç sonra unutulmayacak kadar kötü bir performansla turnuvaya veda etti. 1 gol atıp, 8 tane yediler. Ah Türkiye... Ne bekliyorduk ne oldu. Turnuvayı sarsmaları bekleniyordu ancak sarsılan kendileri oldu. Tam bir hayal kırıklığı... Bundan sonra nasıl toparlanacakları ise bilinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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