İngilizler duyurdu: Crystal Palace, Zaha için devrede!

"ŞOK GERİ DÖNÜŞ"

Bu rakamın oldukça yüksek olduğu ancak Crystal Palace'ın futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayabileceği öne sürülürken, İngiliz basınında "Şok geri dönüş" ve "Şok transfer" ifadeleri kullanıldı.