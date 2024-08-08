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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngilizler duyurdu: Crystal Palace, Zaha için devrede! - Galatasaray Haberleri

        İngilizler duyurdu: Crystal Palace, Zaha için devrede!

        Galatasaray'da Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfired Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı. Fildişili oyuncu için eski takımı Crystal Palace devreye girdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:12
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        Galatasaray'da gösterdiği performansla bir türlü beğenilmeyen Wilfried Zaha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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        Telegraph'ta yer alan habere göre; Zaha için eski kulübü Crystal Palace yeniden devreye girdi.

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        Haberde, Galatasaray'ın, Zaha'nın maaşı için 9 milyon sterlinlik bir ücret talep ettiği belirtildi.

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        "ŞOK GERİ DÖNÜŞ"

        Bu rakamın oldukça yüksek olduğu ancak Crystal Palace'ın futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayabileceği öne sürülürken, İngiliz basınında "Şok geri dönüş" ve "Şok transfer" ifadeleri kullanıldı.

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        Öte yandan habere Wilfired Zaha'nın kulüp başkanı Steve Parish ve futbol direktörü Dougie Freedman tarafından sevildiğinin altı çizildi.

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        Sarı kırmızılı takımla 42 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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