İngilizler duyurdu: Crystal Palace, Zaha için devrede!
Galatasaray'da Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfired Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı. Fildişili oyuncu için eski takımı Crystal Palace devreye girdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da gösterdiği performansla bir türlü beğenilmeyen Wilfried Zaha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Telegraph'ta yer alan habere göre; Zaha için eski kulübü Crystal Palace yeniden devreye girdi.
Haberde, Galatasaray'ın, Zaha'nın maaşı için 9 milyon sterlinlik bir ücret talep ettiği belirtildi.
"ŞOK GERİ DÖNÜŞ"
Bu rakamın oldukça yüksek olduğu ancak Crystal Palace'ın futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayabileceği öne sürülürken, İngiliz basınında "Şok geri dönüş" ve "Şok transfer" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan habere Wilfired Zaha'nın kulüp başkanı Steve Parish ve futbol direktörü Dougie Freedman tarafından sevildiğinin altı çizildi.
Sarı kırmızılı takımla 42 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.