İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler sağ bek takviyesine çevrilmişti. Guela Doue transferinden vazgeçen Sarı-Kırmızılılar, yıldız bir isim için harekete geçti. Galatasaray'ın Kieran Trippier ile ilginlendiği öner sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi.
Uzun süre Guela Doue ile temasta olan Sarı-Kırmızılılar, karşı tarafın sürekli artan talepleri nedeniyle geri adım atmak durumunda kaldı.
Yönetici İbrahim Hatipoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Doue’den tamamen vazgeçtiklerini dile getirdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.
TBR Futbol'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.