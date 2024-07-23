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        Haberler Spor Transfer İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! - Futbol Haberleri

        İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler sağ bek takviyesine çevrilmişti. Guela Doue transferinden vazgeçen Sarı-Kırmızılılar, yıldız bir isim için harekete geçti. Galatasaray'ın Kieran Trippier ile ilginlendiği öner sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:20
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        Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi.

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        Uzun süre Guela Doue ile temasta olan Sarı-Kırmızılılar, karşı tarafın sürekli artan talepleri nedeniyle geri adım atmak durumunda kaldı.

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        Yönetici İbrahim Hatipoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Doue’den tamamen vazgeçtiklerini dile getirdi.

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        Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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        TBR Futbol'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

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        Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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        Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.

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        Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.

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