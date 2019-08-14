İngiltere’de bir grup milletvekili, araba kullanırken “eller serbest” modunda cep telefonu kullanımına ceza verilmesini istemesi tartışma yarattı. Yapılan araştırmalara göre, “eller serbest” modunda konuşmanın, cep telefonuyla konuşmayla aynı ölçüde dikkat dağıttığını belirten vekiller, 200 pound para cezası ve 6 ceza puanı verilmesini istedi.

İngiltere’de sürücülerin “eller serbest” modunda telefonla konuşmalarını yasaklanması yönünde tartışmalar alevlendi.

Commons Ulaştırma Seçim Komitesi’nin yaptığı araştırmalara göre, 2003 yılından bu yana sürücülerin eller serbest modunda cep telefonuyla konuşmalarının aynı derecede kaza riski taşıdığını ortaya koydu. Yine aynı araştırmada, cep telefonu kullanımının alkollü araç kullanımıyla eşdeğer olduğu da yer aldı. İngiltere’de cep telefonuyla konuşan sürücülerin karıştığı 773 kazada, 43 kişi yaşamını yitirdi, 135 kişi de ağır yaralandı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ PARA CEZASI ALDI

2014 yılında meydana gelen bir kazada, “eller serbest” modunda cep telefonu kullanan bir sürücü 7 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtı. Kaza sonrası sürücü yasaları çiğnemediği için para cezasıyla cezalandırıldı.

ELLER SERBEST HAYALE YOL AÇIYOR

Sussex Üniversitesi’nin 2016 yılında yaptığı bir araştırmada ise, eller serbest modunda araba kullanan sürücülerin, konuşmaları gözünün önüne getirdiği ve yola odaklanamadığını ortaya koydu. BBC'ye açıklama yapan Dr. Gemma Briggs yaptığı açıklamada, “Beynin ilgilini bölümünü görüntüyle engelliyorsunuz ve yoldaki yeni görüntüleri algılayamıyorsunuz” dedi.