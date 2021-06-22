İngiltere bu bebeği konuşuyor: Minik Boris 0:00 / 0:00

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İngiltere'de yaşayan Rus çiftin üç ay önce dünyaya gelen oğulları David Doronina, 'minik Boris' olarak anılıyor. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzetilen bebek, gören herkesin dikkatini çekiyor.

35 yaşındaki anne Tatiana Doronina, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, "David adeta bir ünlü gibi. Onu gören herkes baştan aşağı süzüyor. Görür görmez onu Boris Johnson ile kıyaslıyor" dedi.

David'e bakan her hemşirenin onu Başbakan Johnson'a benzettiğini söyleyen annesi, "Saçlarını yıkadıktan sonra bu kadar saçı olmasına şaşırıyordum. Ona bakan hemşirelerde bu kadar saçı olduğuna inanamıyordu. Boris Johnson'a çok benziyor, 'Minik Boris' diyoruz" dedi.

Anne Tatiana, bebeğinin saçlarını şekillendirmenin çok zor olduğunu söyleyerek, "Saçlarını yönetmek zor ve bence kendine has bir fikri var. Tıpkı Boris'in saçı gibi. Kim bilir belki David de bir gün başbakan olur" ifadelerini kullandı.