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İngiltere Başbakanı Johnson'a soruşturma! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de Seçim Komisyonu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisindeki dairesinde yapılan tadilatın finansmanı hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

Johnson'ın dairesindeki tadilatın bedelinin nasıl ödendiğine yönelik açılan soruşturma hakkında bir Başbakanlık Ofisi yetkilisi, Johnson'ın "davranış kuralları ve seçim yasasına uygun hareket ettiğini" belirtti. Yetkili, Johnson'ın tadilat masraflarını karşılamak için sponsor bulup bulmadığına yönelik bir açıklama ise yapmadı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Başbakan Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın "dürüstlüğünün" sorgulanmasına yönelik tartışma başlatarak ofisinin tadilatında bağışçılara "gizlice ödeme" yaptırdığını iddia etmişti.

Siyasi bağış alma kurallara aykırı olmasa da politikacıların bunları ilan etmeleri gerektiğini vurgulayan Seçim Komisyonu'na göre açılan soruşturmada tadilat işlemlerinin komisyon tarafından düzenlenen kurallara uygun olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

"88 BİN POUND HARCANDI" İDDİASI

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Başbakan Johnson'ın konutu restore etmek için yaklaşık 88 bin İngiliz Poundu (yaklaşık 998 bin TL) ödendiğini iddia etti.

İddiaları yalanlayan başbakanlık yetkilileri ise, Downing Street’te değişiklik yapmak için yıllık 30 bin İngiliz Poundu bütçe olduğunu geri kalan 58 bin İngiliz poundu ise Johnson'ın ödediğini duyurdu.