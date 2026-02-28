İngiltere Başbakanı Keir Starmer: İngiltere uçakları orta doğu semalarında

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere bu konuda herhangi bir rol oynamadı ancak İran rejiminin son derece iğrenç olduğunu uzun zamandır açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın, İngiltere'de bile muhaliflere ve Yahudi cemaatine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunan Starmer, "Yalnızca geçen yıl içinde, İngiltere topraklarında 20'den fazla ölümcül saldırıyı desteklediler." dedi.

Starmer, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bugün İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu ortakların çoğu bu çatışmanın tarafı değil." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Ülkesinin, bu ortaklara destek ve dayanışma sunduğunu dile getiren Starmer, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki müttefiklerimizin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin parçası olarak, bölgede bir dizi savunma kapasitesine sahibiz ve yakın zamanda bu kapasiteleri güçlendirmek için adımlar attık. İngiltere'nin daha önce de yaptığı gibi, uluslararası hukuka uygun olarak halkımızı, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için koordineli bölgesel savunma operasyonlarının bir parçası olarak, kuvvetlerimiz aktif olarak görev yapmaktadır ve İngiliz uçakları bugün de gökyüzündedir."