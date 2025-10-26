Habertürk
        İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim'de Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:55
        İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır” dedi.

