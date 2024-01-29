İngiltere, çocuklar arasında kullanımı artan elektronik sigaraya karşı yeni önlemler aldı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, son üç yılda elektronik sigara kullanan çocuk sayısının 3 katına çıktığı, 11-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9'unun elektronik sigara kullandığı belirtildi.

Son 2 yılda tek kullanımlık elektronik sigara kullanan 11-17 yaş arası çocuk sayısının 9 kat arttığı vurgulanan açıklamada, elektronik sigaralardaki aromanın azaltılmasına, paketlerin daha az dikkat çekmesine ve marketlerde görülecek şekilde satılmamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca nikotin içeren sigara dışı ürünlerin de çocuklara satışının yasaklanacağı kaydedildi.

Çocuklara bu ürünleri satanlara 2 bin 500 sterlin (yaklaşık 96 bin lira) ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, elektronik sigara kaçakçılığı ve ülke içindeki satışlarla mücadele için 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyar lira) bütçe ayrılacağı aktarıldı.

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Açıklamada, yalnızca sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin elektronik sigara kullanımına teşvik edildiği hatırlatılarak, yılda 50 bin ile 70 bin arasında kişinin bu yöntem ile sigarayı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan açıklamada, çöpe atılan elektronik sigaraların çöp kamyonu ya da atık tesislerinde yangınlara sebep olduğuna da vurgu yapıldı.