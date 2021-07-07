2020 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

GOL: 30' Damsgaard

İNGİLTERE - DANİMARKA

STAT: Wembley

SAAT: 22:00

HAKEM: Danny Makkelie

YAYIN: TRT 1

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane

DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Vestergaard, Kjaer, Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

İNGİLTERE İLK, DANİMARKA 2. KUPASINI HEDEFLİYOR

Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968'de üçüncü olarak ve 1996'da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka'yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak.

Şampiyonada 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak.

Mücadeleden galip çıkan taraf, pazar günü finalde İtalya'nın rakibi olacak.