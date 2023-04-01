İngiltere'de 10 günlük grev

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Unite sendikasının üyeleri olan ve Heathrow Havalimanında görevli 1400 güvenlik çalışanı ücret artışı anlaşmazlığı nedeniyle greve gitti.

Dün başlayan grev, Paskalya Bayramı olan 9 Nisan'da sona erecek. Bu dönem boyunca, British Airways, günlük 32 uçuşunu iptal edecek.

British Airways tarafından yapılan açıklamada, 9 Nisan’da sona erecek grev nedeniyle günde 32 uçuşun iptal edileceği belirtildi. Havalimanı yönetimi, yolcuları havaalanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyararak, yolculardan kısa mesafeli uçuşlardan en geç 2 saat önce, uzun mesafeli uçuşlardan ise en az 3 saat önce havalimanına gelmelerini istedi.

Heathrow Havalimanı, sendikalar ile yapılan görüşmelerde maaşlarda 1 Ocak itibarıyla geriye dönük yüzde 10'luk artış ve bin sterlinin üzerinde toplu bir ödeme teklif ettiğini açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.