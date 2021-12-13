AA

İngiltere'de seçimlerin yıl dönümünü, Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson için görevdeki en kötü günlere çeviren olaylar silsilesi, 2 Aralık'ta başladı.

O gün Mirror gazetesinde geçen yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) yasakları ihlal edilerek Başbakanlık'ta Noel partisi düzenlendiği iddia edilen haber yayımlandı.

Haberde, parti oyunlarının oynandığı, yiyecek ve içecek servisi yapıldığı, onlarca kişinin katıldığı partinin gece yarısından sonra da devam ettiği belirtildi.

Hem Başbakanlık hem de Johnson iddiaları yalanlayıp, parti düzenlenmediğini ve COVID-19 kurallarının ihlal edilmediğini bildirdi.

YALANLADIĞI PARTİ İLE İLGİLİ VİDEO JOHNSON'A ÖZÜR DİLETTİ

Ancak bu haberden sadece günler sonra Başbakan Johnson'ın o dönemki sözcüsü Allegra Stratton'un Johnson'ın olmadığını söylediği partiye ilişkin şaka yaptığını gösteren video sızdırıldı.

ITV tarafından elde edilen videoda, bir Başbakanlık personelinin "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı, Stratton'un ise "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyerek güldüğü görüldü.

Muhalefetin yanı sıra kısıtlamalar nedeniyle COVID-19 yüzünden öldüklerinde yakınlarının yanlarında olamayan aileler de Johnson'a tepki göstererek istifasını istedi.

İngiliz Başbakan, ertesi gün video için özür dileyip soruşturma talimatı verirken, Stratton istifa etti. Ancak ne özür ne de sözcüsünün istifası tepkileri dindirdi.

"JOHNSON HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİ, İSTİFA ETMELİ"

AA muhabirine konuşan Adalet İsteyen Acılı COVID-19 Aileleri grubunun sözcüsü Dr. Saleyha Ahsan, Johnson'ı "halk sağlığı tehlikesi" olarak nitelendirerek, "Şu anda bize liderlik etmesi nedeniyle güvenli olmayan biri tarafından yönetildiğimizi hissediyorum. Bir halk sağlığı tehlikeniz varsa, yapılması gereken, bu halk sağlığı tehlikesinin neden olduğu riski azaltmaya çalışmaktır. Bu da Boris Johnson'ın istifa etmesi gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Tartışmalı Noel partisinin yapıldığı dönemde babasını kaybeden Ahsan, Johnson'ın uygulamalarıyla "Biz sizden daha iyiyiz. Yani tüm kurallar bizim için geçerli değil. Biz üstünüz. Bu kurallar daha az önemli sizler için geçerli' mesajı verdiğini" de savundu.

Tepkilerin devam ettiği bir dönemde, 12 Aralık günü yine Mirror gazetesi Başbakan'ın kendisinin de Noel soruları eğlencesine katıldığını ve o dönemki kuralları ihlal ettiğini öne süren yeni bir haber yayımladı. "Bizi tekrar aptal yerine koyuyor" manşetiyle sunulan haberde, eğlenceden fotoğraflara da yer verildi.

SEÇİM KOMİSYONU YANLIŞ BEYAN İÇİN PARA CEZASI KESTİ

Anketlere göre, halkın yaklaşık yüzde 90'ını Noel partisinin olmadığına inandıramayan Johnson, böylesine bir dönemde Başbakanlıkta yapılan tadilata ilişkin para cezasıyla sarsıldı.

Seçim Komisyonu, Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Partinin Başbakanlık konutunun tadilatı için yapılan bağışları doğru şekilde beyan etmediği gerekçesiyle partiye yaklaşık 18 bin sterlin para cezası verdi.

Eski danışmanı Dominic Cummings'in Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutundaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını öne sürdüğü Johnson, parlamentoya yalan söylediği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

PARTİ İÇİN MUHALEFET SERT ŞEKİLDE UYARDI

"Koydukları kurallara kendileri uymuyor." eleştirileri altında Johnson, Omicron varyantı nedeniyle önlemlerde "B Planına" geçileceğini duyurdu.

Buna göre, gece kulüpleri gibi yerlere girişlerde aşı pasaportu uygulanacak ve kapalı mekanlarda maske takılacak. Ancak Noel partileri iddiaları nedeniyle hem halkı hem de kendi partisinin milletvekillerini ikna etmekte zorlanıyor.

"B Planı" bu hafta yapılacak oylamayla yasalaşacak. Ancak İngiliz basınına göre, partisinden en az 60 milletvekili tasarıya "hayır" oyu verecek. Parti içi muhalefetin sayısının da hem Başbakanlık Konutu tadilatına ilişkin ceza hem de Noel partileri nedeniyle her geçen gün arttığı iddia edildi.

Johnson şimdi, kendisine "en kötü zamandaki en kötü lider" diyen ve istifasını isteyen İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın tasarıya vereceği desteğe muhtaç durumda.

Parti içi muhalefetin liderlerinden Steve Baker da Johnson konusunda sabrın tükenmekte olduğu mesajını verdi. Baker, 11 Aralık'ta Critic dergisinde yayımlanan yazısında, "Boris'in bu pisliği kavraması ve işleri tersine çevirmesini çok isterim. Bunu yapması için çok fazla zamanı yok." dedi.

PARTİSİ MUHALEFETİN GERİSİNDE KALDI, KENDİ HALK DESTEĞİNİ YİTİRDİ

İki yıl önce seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında "Bana güvendiğiniz için onur duydum." diyen Johnson'ın artık o güveni yitirdiği de anlaşılıyor.

Kuralların çiğnendiği Noel partileri, tadilat tartışması, lobi kurallarını ihlal etmekle suçlanan Muhafazakar Parti Milletvekili Owen Paterson'ın ilk başta korunması ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin başka işler yaptığına dair haberlerin etkisiyle İşçi Partisi, anketlerde 9 puan öne geçti.

Araştırma şirketi Opinium tarafından Observer gazetesi için yapılan en son ankete göre, halkın yüzde 41'i İşçi Partisine, yüzde 32'si ise Muhafazakarlara oy vereceğini söyledi. Muhafazakar Parti, 2019'dan bu yana en düşük oranı alırken, ankete katılanların yüzde 57'si Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

BU HAFTAKİ SEÇİM 'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA' OLABİLİR

Johnson şimdi böylesine bir ortamda 16 Aralık'ta Kuzey Shropshire'da yapılacak seçimlerin sonucunu bekliyor. Lobi kurallarını ihlal ettiği için istifa etmek zorunda kalan Paterson'dan boşalan koltuğu yeniden kazanmak, Başbakan'ın kendi koltuğunu koruması için büyük önem taşıyor.

Muhafazakar Partili parlamenter Roger Gale de ITV'ye yaptığı açıklamada, "Kuzey Shropshire'da olumsuz bir sonucun, Başbakan için bardağı taşıran son damla olabileceğini düşünüyorum ve kötü bir şekilde kaybedersek pozisyonunu savunulamaz bulabilir." diyerek olası sonuçlara dikkat çekti.

HEDEFTEKİ JOHNSON KOLTUĞU KORUMANIN PEŞİNDE

İki sene önce, "Bu insanlar değişim istiyor. Onları hayal kırıklığına uğratamayız." diyerek görevine başlayan Johnson'ın kendisi şimdi bu değişim taleplerinin hedefinde.

Geçen sene bu zamanlar Noel partileri düzenleyen Başbakanlık personeli ve Johnson, bu sene bu talebi tersine çevirmeye ve koltuğa tutunmaya çalışıyor.