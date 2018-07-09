İngiltere'de Brexit müzakerecisi David Davis 'başka çare kalmadı' diyerek istifa etti: Şimdi ne olacak?

İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği (AB) ile ayrılma sürecini müzakere eden en kilit isimlerden David Davis, Başbakan Theresa May'e istifasını verdi. BBC'nin siyaset editörü Laura Kuenssberg, Davis'in istifasına kadar giden sürecin perde arkasını yazdı:
Aylardır kulislerde konuşulan istifa dedikodularının ardından David Davis istifasını verdi.
Hükümetin Brexit sürecine yaklaşımına pek de sıcak bakmadığı Londra'da bir sır değildi.
Ancak kabinedeki bakanların AB üyeliğinden ayrıldıktan (Brexit) sonra da Birlik ile yakın ilişkiler yürütülmesi yönünde bir uzlaşıya varmasının ardından Davis de işinin imkansız hale geldiğini düşünmeya başladı.
Pazar günü Başbakan Theresa May'i makamında ziyaret eden Davis, görevi bırakmaktan başka bir seçeneği kalmadığını söyleyerek istifasını verdi.
Davis'in öncülük ettiği Brexit ekibinde yer alan isimlerden Steve Baker da patronunun seçtiği yolu izleyerek istifasını sundu.
David Davis'in istifası belki de sürpriz değil. Ancak hükümetin Brexit stratejisi hakkında yeni soru işaretlerinin oluşmasına yol açıyor.
İktidardaki Muhafazakâr Parti içinden bazı sesler, Başbakan Theresa May'in hangi koşulda olursa olsun Brexit'i savunan bakanlardan kurtulması gerektiğini söylüyordu. Buna karşın May, dikkatlice hazırlanmış bir strateji ile bu bakanları kendi pozisyonuna yaklaştırmayı tercih etti ve anlaşma Cuma akşamı kamuoyuna duyuruldu.
Ancak ortaya çıkan plan David Davis ve Brexit ekibinin hazırladığı stratejiden oldukça farklı. Başmüzakereci Davis de Cuma günkü anlaşmanın ardından yaptığı işin bir anlamı olup olmadığını sorgulamaya başladı.
Davis zaten bir süredir rahatsızdı. Brexit ekibi içerisinde çalışan en üst düzey bürokrat Olly Robbins, Theresa May'in talimatı üzerine başka bir göreve atanmış ve Brexit takımından çıkarılmıştı.
İngiltere'nin AB'de kalmasından yana olan siyasetçiler içinse David Davis'in istifası rahatlama yaratabilecek bir gelişme. İsmini vermek istemeyen bakanlardan birisi, "Karşılaşabileceğiniz en zeki insan değil. Karmaşık konularda kendi savını oluşturup bunu Brüksel'e karşı savunamıyordu" diyor.
Ancak şimdi iktidardaki Muhafazakâr Parti içerisinde ateşli tartışmalar yaşanıyor. May hükümeti kurarken bakanları arasında hassas bir denge gözetmiş, hem AB'den çıkma yanlısı hem de AB'de kalma yanlısı isimlere kabinede yer vermişti.
Parlamentoda çoğunluğu elinde tutmayan ve parti içerisinde yükselen çatlak seslerin giderek daha gür çıktığı Muhafazakâr Parti'de istikrarsızlık riski artıyor. Başbakan May ise itidal çağrıları yapıyor.
Üstelik tüm bunlar Theresa May, Brüksel'e istikrar ve otorite imajını yansıtmaya çalışırken yaşanıyor.
Bu gelişme, May'in hiç de arzu etmediği türden bir baş ağrısı. David Davis, istifa sonrasında kabine dışından hükümetin Brexit stratejisine yönelik muhalefetini daha etkin bir şekilde yürütmesi mümkün.
Şimdi Londra'da gözler David Davis'in yerine kimin atanacağına çevrildi. En olası isim olarak Çevre Bakanı Michal Gove öne çıkıyor. Gove, 2016'daki referandum öncesinde ülkenin AB'den ayrılması yönünde yoğun bir kampanya yürütmüştü.
Gove kendisini "AB'de kalmak isteyenlerin birlikte iş yapabileceği bir Brexit yanlısı" olarak göstermeye çalışıyor.
Cuma günü varılan kabine anlaşması sonrasında çıkıp hükümetin pozisyonunu kamuoyu önünde savunan en önemli isimlerden birisi olduğu için Brexit müzakerecisi görevine en yakın isim olarak kabul ediliyor.
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