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İngiltere'de iki süpermarket zinciri, tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle bazı sebze meyvelerin satışına sınırlama getirdi

İngiltere’de süper market zincirleri Asda ve Morrisons, Kuzey Afrika ve İspanya'dan taze meyve ve sebze tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ürünlerin satışında kısıtlama getirdi.

İngiltere'de iki süpermarket zinciri, tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle bazı sebze meyvelerin satışına sınırlama getirdi
BBC TÜRKÇE
marketBBC

İngiltere’de süper market zincirleri Asda ve Morrisons, Kuzey Afrika ve İspanya'dan taze meyve ve sebze tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ürünlerin satışında kısıtlama getirdi.

Asda, domates, biber ve marul gibi ürünlerin satışlarının müşteri başına üç adet ile sınırlandırıldığı belirtirken, Morrisons ise Salı günü itibarıyla mağazalarında salatalık ve birkaç ürünün satışındaki sınırlamanın her müşteri için iki adet olacağını duyurdu.

Ülkenin diğer büyük süper market zincirleri Tesco, Sainsbury’s, Lidl, Aldi, Waitrose ve Marks & Spencer’da ise herhangi bir sınırlama söz konusu değil.

Müşterilerin son günlerde bazı ürünleri bulmakta sıkıntılar yaşadığı belirtilirken, boş market raflarının fotoğrafları ise sosyal medyada sık sık paylaşılıyor.

İrlanda’yı da etkileyen tedarik problemleri, büyük ölçüde İspanya ve Kuzey Afrika’yı vuran, sel, kar ve dolu gibi kötü hava koşullarının hasadı etkilemesi nedeniyle yaşanıyor.

Yılın bu döneminde İngiltere halkının tükettiği ürünlerin pek çoğu bu bölgelerden geliyor.

İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium (BRC), ürün arzında yaşanan problemlerin geçici olduğunu belirterek, ülkenin kendi hasat zamanın başlaması ve satıcıların da alternatif tedarik ağları bulmasıyla birlikte “birkaç hafta” içinde çözüleceğini söyledi.

BRC’nin Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie, süpermarketlerin "tedarik zinciri sorunlarını yönetmede usta" olduğunu ve sürekli taze ürün arzını sağlamak için üreticilerle birlikte çalıştıklarını ekledi.

Asda, domates, biber ve marulun dışında, paket içinde satılan hazır salatalar, salatalık, brokoli, karnabahar ve ahududuların satışında da sınırlama olacağını söyledi.

Market zincirinin bir sözcüsü, “Tıpkı diğer süpermarketler gibi, Güney İspanya ve Kuzey Afrika'da yetiştirilen bazı ürünlerde kaynak bulma konusunda zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Morrisons da salatalık, domates, marul ve biber konusunda aynı şeyi yaşadıklarını açıkladı.

BRC verilerine göre Birleşik Krallık kış aylarında domatesin yaklaşık yüzde 95'ini ve marulun da yüzde 90'ını İspanya ve Kuzey Afrika'dan ithal ediyor.

İspanya’nın güneyinde ise mevsim normallerinin altında seyreden soğuk bir dönem yaşanıyor. Fas’ta ise hasat zamanı sellerden etkilenirken, fırtınalar nedeniyle gemi seferlerinde zorluklar yaşandı.

Öte yandan İngiltere ve Hollanda'da ise çiftçiler, elektrik fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle kışlık mahsul yetiştirmek için sera kullanımını azalttı.

Toptan satış firması Oliver Kay’den Paul Smith, Birleşik Krallık’ta ve Avrupa’daki çiftçilerin son birkaç aydır şiddetli hava koşullarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Geçen sene Haziran ayı İngiltere tarihinin en sıcak dördüncü yazına sahne olurken sıcaklıklar rekor seviyelere çıktı ve 40 derece dolaylarında seyretti. Aralık ayına gelindiğinde ise soğuk hava etkili oldu, sert ve uzun süreli donmalar yaşandı.

İngiltere'nin en büyük taze ürün firmalarından biri olan Nationwide Produce'ün genel müdürü Tim O'Malley, bunun yerli mahsulde büyük sorunlara neden olduğu konusunda müşterileri uyardı.

O'Malley, havuç, lahana ve karnabaharda yerli üretiminin mevsim şartlarından fazlasıyla etkilendiğini söyledi.

“Önümüzdeki hafta ve aylarda bu ürünlerde ciddi eksiklikler ve fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabiliriz” diyen O’Malley, sektörün en büyük sorunun “enflasyon değil, tabiat ana” olduğunu dile getirdi.

Ulusal Çiftçiler Sendikası Başkanı Minette Batters ise hükümetin enerji yoğun endüstriler için verdiği destek planına çiftçilerin dahil edilmemesini “saçma” bularak, daha fazla destek çağrısında bulundu.

Ancak İngiltere Tarım Bakanı Mark Spencer ise ürün arz ve tedariğinde yaşanan problemlerin İngiltere'deki üreticilerin karşılaştığı zorluklardan ziyade “dünyanın diğer bölgelerindeki hava olaylarının” sonucu olduğunu söyledi.

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