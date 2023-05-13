Bu yöntem sayesinde bebeğin DNA'larının çoğu iki ebeveyninden ve yaklaşık yüzde 0,1'i üçüncü bir donör kadından geliyor. Ancak bu küçük DNA'nın amacı, bebeğe üçüncü bir ebeveyn kazandırmak değil; bebeklerin yıkıcı mitokondriyal hastalıklarla doğmasını önlemek.

Mitokondri, vücudun hemen hemen her hücresinde bulunan ve yiyecekleri kullanılabilir enerjiye dönüştüren küçük bölmelerdir. Arızalı mitokondri, vücuda yakıt sağlayamaz ve beyin hasarına, kas erimesine, kalp yetmezliğine ve körlüğe yol açar.