İngiltere'de son 6 ayın en yüksek günlük ölüm sayısı 0:00 / 0:00

AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 207 kişi yaşamını yitirdi, 35 bin 693 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu, 231 ölümün açıklandığı 9 Mart'tan bu yana bir günde bildirilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.

Böylece salgında testi pozitif çıktıktan 28 gün sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 742'ye çıktı.

Ölüm belgelerindeki sebebi esas alan İstatistik Ofisi verilerine göre ise, toplam can kaybı 156 bini geçti.

Ayrıca, ilk doz aşı yaptıranların sayısı 38 bin 596 artarak 48 milyon 86 bin 605'e (yetişkinlerin yüzde 88,5'i), her iki doz aşıyı olanların sayısı da 117 bin 437 artarak 42 milyon 908 bin 22'ye (yetişkinlerin yüzde 78,9'u) yükseldi.