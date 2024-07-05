İngiltere'de Muhafazakar Parti seçimi kaybetti: Rishi Sunak istafa etti
İngiltere'de dün yapılan seçimde Muhafazakar Parti, 14 yıl sonra iktidarı kaybetti. Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde son kez konuştu. Konuşmasında yenilginin sorumluluğunu üstlenen ve seçmenlerden özür dileyen Sunak, resmen istifa etmek için Kral Charles ile görüşmek üzere yola çıktı
İngiltere'de dün gerçekleşen seçim, Muhafazakar Parti'nin 14 yıl sonra iktidarı kaybetmesiyle sonuçlandı.
İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34l'ük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 120'ye düştü.
İngiltere Başbakan Rishi Sunak, sonuçların ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde yaptığı kısa konuşmada yenilginin sorumluluğunu kabul etti ve seçmenlerinden özür diledi.
Sunak, İngiltere Başbakanlığı görevinden istifa edeceğini, Muhafazakar Parti liderliği görevinden de ayrılacağını ifade etti.
Açıklamasında, "Bu iş için elimden geleni yaptım. Ancak siz net bir mesaj gönderdiniz ve önemli olan tek karar sizin kararınızdır. Bugün zor bir gün, ancak dünyanın en iyi ülkesinin Başbakanı olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum" ifadeleri yer aldı.
Sunak, Muhafazakarların 14 yıllık yönetimi boyunca elde ettiği başarıları överek, İngiltere'nin "2010'a göre daha müreffeh, daha adil ve güçlü" olduğunu söyledi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılan Sunak, resmen istifa etmek üzere Kral Charles'ın yanına gitmek üzere yola çıktı.
Görevden ayrılan Sunak ayrıca, yakında Downing Street'teki yerini alacak olan rakibi Keir Starmer'in "terbiyeli, kamu yararına çalışan biri" olduğunu söyledi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.