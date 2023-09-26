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        Haberler Dünya İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar

        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar

        Ekim 2022'de kız arkadaşı ile Mayfair'deki bir restorandan eve dönerken kaçırılan ve işkence edilerek öldürülen Türk DJ Mehmet Koray Alpergin cinayetine ilişkin yeni detaylar İngiliz medyasında yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:22
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        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
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        Kıbrıslı Türk DJ Koray Alpergin, Londra'da yayın yapan radyo istasyonu Bizim FM'in sahibiydi ve rapçi P. Diddy ve Nusret Gökçe gibi ünlü isimlerle de bağlantıları olan bir isimdi.

        Kayıtlara göre Alpergin, Mayfair'deki bir İtalyan restoranından eve geldikten sonra kız arkadaşı ile birlikte Enfield'deki dairesinin önünden kaçırılmıştı.

        MAHKEMEDE YENİ AYRINTILAR PAYLAŞILDI

        43 yaşındaki DJ Koray Alpergin'in cansız bedeni geçen yıl 15 Ekim'de Loughton, Essex'teki Oakwood Hill Sanayi Bölgesi yakınında bulunmuştu.

        Londra Ağır Ceza Mahkemesi Old Bailey'de görülen davada korkunç cinayete yönelik yeni detaylar da paylaşıldı.

        BEYZBOL SOPASI İLE DÖVÜLMÜŞ

        Mahkeme kayıtlarına göre Alpergin'in beyzbol sopasıyla dövüldüğü, diğer korkunç işkence yöntemlerinin yanı sıra üzerine kaynar su döküldüğü, kız arkadaşının ise baygın bir şekilde iki gün boyunca tuvalete kilitlendiği ifade edildi.

        Mahkeme, cesedin bir köpek gezdiricisi tarafından bulunmadan önce ormanlık alana atıldığını ve ateşe verildiğini belirtti.

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        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin gözaltına alınan Tejean Kennedy (33), Samuel Owusu-Opuku (35), Junior Kettle (32) ve Ali Kavak (26) 13 Ekim'de çifti kaçırdığını inkar ederken Steffan Gordon'ın (34) kaçırmayı itiraf ettiği belirtildi.

        Mahkemeye okunan polis ifadelerinin özetlerinde kız arkadaşı, Alpergin ile Haziran 2022'de Türkiye'de bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Bir süre flört ettiklerini ve birkaç ay sonra birbirlerini daha iyi tanımak için yaklaşık beş günlüğüne Londra'ya gelmeyi planladığını, 10 Ekim'de geldiğini ve 16 Ekim için dönüş rezervasyonu yaptırdığını belirtti.

        "SESSİZ OL AŞKIM"

        Kadın elinde metal ekmek bıçağı olan bir adamın arabanın yanında belirdiğini ve ona çenesini kapatmasını söylediğini, 3-4 erkeğin Alpergin'i kucaklayarak götürdüğünü ve minibüsün arka koltuğuna yerleştirildiğini söylerken, erkek arkadaşının kendisine son sözünün "Sessiz ol aşkım" olduğunu belirtti.

        Yüzüne iki kez yumruk yediği için bayılan kadın, bir sonraki anısının karanlık bir yerde uyanması ve bağırışlar olduğunu söyledi. Trençkotu, iPhone'u, altın bileziği ve kalp şeklinde pırlanta uçlu kolyesinin alındığını belirten kadın 1 gün tutulduktan sonra ise bırakıldı.

        ÖZEL KORUMAYA ALINDI

        Mahkeme, kadının daha sonra Kentish Kasabası Polis Karakolu'na geldiğini ve Alpergin'in ölü bulunması nedeniyle özel korumaya alındığını belirtti.

        Sanıklar suçlamaları reddederken duruşmaya bu hafta da devam edilmesi bekleniyor.

        * Haberin görselleri Koray Alpergin'in Instagram hesabından (@koraybizim) servis edilmiştir.

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        #Mehmet Koray Alpergin
        #dünya
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