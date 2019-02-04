Brexit, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış planı, otomobil dünyasında etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda, Japon otomobil üreticisi Nissan, d-segment SUV modeli X-Trail'in bir sonraki jenerasyonunu İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretmeyeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Birimi Başkanı Gianluca de Ficchy, "Bu kararı, her ne kadar işimiz dolayısıyla alsak da, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkisi konusundaki belirsizliğin devam etmesi bizim gibi şirketlerin plan yapmasına yardımcı olmuyor" dedi.

SADECE JAPONYA'DA ÜRETİLECEK

İngiltere'de üretilen X-Trail'lerin de üretiminin Japonya'ya kaydırılması ile, Nissan'ın anavatanındaki Kyushu fabrikası X-Trail'in dünyadaki tek üretim adresi olacak.

Kararı değerlendiren İngiltere Ticaret Bakanı Greg Clark, Nissan'ın hamlesinin hem sektöre ve hem de bölgeye bir darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Nissan, İngiltere'de üretilen otomobillerin yüzde 30'unu tek başına karşılıyordu. Markanın Sunderland fabrikasında üretilen modeller birçok ülkeye ihraç ediliyor. X-Trail'in üretiminin son bulması ile, Sunderland fabrikasında işten çıkarmaların olabileceği belirtiliyor.

Nissan'ın İngiltere fabrikasında Juke, Qashqai ve elektrikli modeli Leaf'in üretiminin devqam edeceği bilgisi paylaşıldı.