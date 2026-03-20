        Haberler Dünya İngiltere'den ABD'ye üs kullanımı konusunda izin | Dış Haberler

        İngiltere'den ABD'ye üs kullanımı konusunda izin

        İngiltere, İran'ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD'ye askeri üslerini kullanma izni verdi. İngiliz bakanlar, İran'ın hedeflerini uluslararası deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmesini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 22:22 Güncelleme:
        İngiltere'den ABD'ye üs kullanımı izni

        İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi.

        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, İngiliz bakanlar, Orta Doğu'daki son gelişmeleri, İran'ın saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını ele almak üzere bir araya geldi.

        İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığını güvence altına alacak uygulanabilir plan geliştirmek üzere uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan bakanlar, İran'ın hedeflerini uluslararası deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmesini kınadı.

        REKLAM

        Ayrıca, bakanlar, kırmızı bayraklı gemiler ile İngiltere'nin yakın müttefikleri ve Körfez'deki ortaklarının gemilerine yönelik saldırılar dahil İran'ın saldırılarının, bölgeyi daha fazla krize sürükleme, İngiltere ve dünya genelinde hissedilen ekonomik etkileri daha da kötüleştirme riski taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

        Bakanlar, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı.

        İngiltere'nin Orta Doğu'daki çatışmaya yönelik yaklaşımının temelindeki ilkelerin değişmediğini vurgulayan bakanlar, İngiltere'nin, halkını, çıkarlarını ve müttefiklerini savunmaya, uluslararası hukuka uygun hareket etmeye ve daha geniş çaplı çatışmanın içine çekilmemeye kararlı olduğunu bildirdi.

        *Fotoğraf: EPA/NEIL HALL, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dans eden robot restoranda kontrolden çıktı, çalışanlar zor zapt etti!

        Dans eden robot restoranda kontrolden çıktı, çalışanlar zor zapt etti!

        Kaliforniya'daki Haidilao Hot Pot restoranında bir insansı robot, dans performansı sırasında masalara çarptı, tabak çanak devirdi, çubukları havaya savurdu. Üç çalışan robotu boynundan tutup durdurmaya çalışırken olay viral oldu. Şirket "arıza değil, insan hatası ve dar alan" dese de, AI robotların ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Araçtan inip korku saldılar
        Araçtan inip korku saldılar
        Aydın’da silahlı saldırı
        Aydın’da silahlı saldırı
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!