Flaş aşı araştırması! 7 aşı denenecek 0:00 / 0:00

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İngiltere, 2 bin 886 gönüllünün katıldığı dünyanın ilk Covid-19 "güçlendirici" aşı denemesini Haziran'da başlatıyor. Araştırmaya göre, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen ve Curevac'tan oluşan 7 aşıya bakılacak. Dünyada bir ilk olan Cov-Boost adlı klinik araştırmanın sonuçlarının eylül ayında açıklanacağı bildirildi.

Cov-Boost çalışması, yedi aşıyı deneyecek ve üçüncü bir dozun hastaların bağışıklık tepkileri üzerindeki etkisi hakkında hayati veriler sağlayacak.

DÜNYADA BİR İLK

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Dünyada ilk olan klinik araştırmadan elde edilen veriler, bu yılın ilerleyen dönemlerinde destek programımızın planlarını şekillendirmeye yardımcı olacak" diye konuştu. Hancock, aşıyla ülkenin en savunmasız bölgelerine kış dönemi boyunca mümkün olan en güçlü korumanın verilmesini sağlayacaklarını söyledi.

19.3 MİLYON STERLİNLİK HÜKÜMET DESTEĞİ

Hancock, “Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırmış ve uygun olan herkesi bu çalışmaya kaydolmaya ve önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca bu ülkedeki ve dünyadaki en savunmasız insanları korumada rol oynamaya çağırıyorum. 19.3 milyon sterlinlik (yaklaşık 230 milyon TL) hükümet fonuyla desteklenen deney, 3'üncü bir dozun hastaların bağışıklık tepkileri üzerindeki etkisine dair hayati veriler sağlayan dünyada bir ilk olacak" dedi.

KATILIMCILAR YAN ETKİLERE KARŞI İZLENECEK

Güçlendirici olarak kabul edilen üçüncü doz çalışması, İngiltere genelindeki 16 tesiste, Galler Sağlık ve Bakım Araştırmaları ile İskoçya'da gerçekleştirilecek.

Çalışmada 30, 75 yaşları ile 75 yaş üstü kişilere ayrı ayrı bakılacak. Tüm katılımcılar, herhangi bir yan etkiye karşı izlenecekler. Bağışıklık tepkilerini ölçmek için ise katılımcılardan 28, 84, 308 gün ve tam bir yıl sonra kan alınacak.