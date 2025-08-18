İngiltere'den geldiler, kazada can verdiler! Anne, babaanne ve Sema hayatını kaybetti!

İngiltere'den memleketleri Aksaray'a tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada anne Döne Karagandere (49) ile birlikte yaşamını yitiren Sultan Karagandere (95) toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre kazada yaralanan 3 kişiden torun Sema Karagandere'den (14) de acı haber geldi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İngiltere'den memleketi Aksaray'a tatile gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere, çocukları Sema ve M. Karagandere (8) yaralandı, annesi Sultan Karagandere ise hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Karagandere de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Şakir Karagandere ile oğlu M. Karagandere tedavilerinin ardından taburcu oldu. Yaşam mücadelesi veren Sema Karagandere'den de acı haber geldi.