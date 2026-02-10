İngiltere'den İsrail'e kınama

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararını şiddetle kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İngiltere, İsrail güvenlik kabinesinin dün Batı Şeria üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme kararını şiddetle kınamaktadır." denildi.

Batı Şeria'da önerilen arazi, uygulama ve idari yetkilerle ilgili önemli değişikliklerin, barış ve istikrarı ilerletme çabalarına zarar vereceğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İngiltere şunu açıkça belirtmiştir: Filistin'in coğrafi veya demografik yapısını tek taraflı değiştirmeye yönelik her türlü girişim tamamen kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'i bu kararları derhal geri almaya çağırıyoruz. İki devletli çözüm, güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir ve egemen Filistin'in bir arada var olduğu uzun vadeli barışa giden tek geçerli yol olmaya devam etmektedir."