- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İngiltere'nin Kuzey Kutbu bölgesinde askeri varlığını gelecek 10 yıl içinde artıracağı öğrenildi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gavin Williamson dün Norveç'in kuzeyindeki Bardufoss deniz üssünde İngiliz askerlerini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında gazeteye açıklamalarda bulunan Williamson, ülkesinin başlattığı 10 yıllık program çerçevesinde her yıl bin deniz piyadesini Norveç'te bu ülkeyle iş birliği halinde eğiteceğini ve tugay ölçeğinde bir güç oluşturacağını söyledi.
Gelecek yıldan itibaren İngiltere'nin Rus denizaltılarına karşı 9 adet "denizaltı avcısı" P8 Poseidon deniz devriye uçağının da Kuzey Kutbu bölgesinde ilk görevine başlayacağı bilgisini veren Williamson, "Gerek sıfırın altındaki ortamlarda becerilerimizi Norveçli ortaklarımızdan öğrendiklerimizle geliştirerek, gerekse Poseidon uçaklarıyla denizaltı tehditlerini tarayarak, yeni meydan okumalara karşı teyakkuz halinde kalacağız." diye konuştu.
Williamson geçen hafta da Rusya ve Çin'in eylemlerinin "savaş ile barış arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını" savunarak, İngiltere'nin, "küresel İngiltere" anlayışına uygun bazı durumlarda müdahalede bulunmaya ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.
İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkiler 2014'te yapılan Kırım referandumundan sonra gerilmişti.
İki ülkenin ilişkilerindeki gerilim, İngiliz istihbaratı için çalışan Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızının geçen yıl İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeyle zehirlenmesinin ardından iyice tırmanmıştı.
Olaya tepki olarak İngiltere öncülüğünde bazı batılı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
İngiliz uçaklarıyla Rus uçakları geçen aylarda Karadeniz üzerinde çeşitli defalar karşılaşırken, İngiliz donanması da Manş Denizinden geçen Rus gemilerini, bölgeye sevk ettiği gemilerle yakından izliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.