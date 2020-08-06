İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını yüzde 0.1'de sabit tuttu. Ayrıca BoE, 745 milyar sterlin (978 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programınıda da bir değişiklik yapılmadı. Reuters anketine katılan ekonomistler BoE'nin iki canlandırma aracına dair değişikliğe gitmesini beklemiyordu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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