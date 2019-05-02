İngiltere Merkez Bankası’nda yapılan açıklamada para politikası faizinin değiştirilmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde, varlık alım hedefinin de 435 milyar sterlinde sabit tutulduğu ifade edildi.

Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında politika faiz oranının ve tahvil alım hedefinin sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı bildirildi.

Açıklamada, Brexit konusundaki değişen beklentiler nedeniyle yakın vadede verilerdeki oynaklığını sürebileceği belirtildi.

İngiltere’nin 2019'ın ilk çeyreğinde ekonomik büyümesinin yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Bu kısmen İngiltere’deki ve Avrupa Birliği’deki şirketlerin Brexit öncesinde beklentin üzerinde stoklama yapmasının bir yansıması. Bu katkının geçici olması bekleniyor. İkinci çeyrekte büyümenin yüzde 0,2'ye gerilemesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Para Politikası Kurulu tutanaklarında Brexit kaynaklı belirsizliklerin kademeli olarak azalmasının ve küresel büyümenin dengelenmesinin, gelecek yıl İngiltere'de ekonomik büyümenin artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enflasyonun mart ayında İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2 olan hedef seviyesinin altında, yüzde 1,9 olarak gerçekleştiği anımsatıldı.

Bunun büyük oranda beklenenden daha zayıf seyreden petrol fiyatlarının bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü güncellemeler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere’nin yıl sonu büyümesi tahmininin yüzde 1,2'den yüzde 1,5', 2020'de yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya ve 2021'de yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltildiği aktarıldı.