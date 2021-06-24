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HaberlerParaPiyasalarİngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi
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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) , yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi
Reuters

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında ve tahvil alım programının büyüklüğünde değişikliğe gitmedi.

BoE gösterge faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesi olan %0.1'de sabit bıraktı.

BoE para politikasında değşikliğe gitmeden önce tecrit önlemlerinin ardından enflasyonda yaşanan yükselişin geçici olup olmadığını ve istihdam koruma programını kademeli olarak geri çektikten sonra işsizliğin artıp artmayacağını görmek istiyor.

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