İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında ve tahvil alım programının büyüklüğünde değişikliğe gitmedi.
BoE gösterge faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesi olan %0.1'de sabit bıraktı.
BoE para politikasında değşikliğe gitmeden önce tecrit önlemlerinin ardından enflasyonda yaşanan yükselişin geçici olup olmadığını ve istihdam koruma programını kademeli olarak geri çektikten sonra işsizliğin artıp artmayacağını görmek istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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