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Haberler Dünya İngiltere Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İngiltere Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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İngiltere nerede, hangi kıtada yer alır? İngiltere başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan İngiltere, Avrupa kıtasında yer alan bir ada ülkesidir. İngiltere, Büyük Britanya adasının güneyinde yer alır ve İrlanda Denizi ve Kelt Denizi ile çevrilidir. İngiltere'nin başkenti ise Londra’dır ve ülkenin güneydoğusunda bulunur.

İngiltere Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İngiltere Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Bir diğer isim olarak ise İngiltere Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olarak da bilinir. Büyük Britanya (İngiltere, Galler ve İskoçya) ve Kuzey İrlanda'dan oluşur. Avrupa'nın kuzeybatısında, Fransa'nın kuzeyinde ve Hollanda ile Danimarka'nın batısında, Kuzey Denizi, Manş Denizi, Büyük Güneş ve İrlanda'nın yıkandığı Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alır.

İngiltere Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

İngiltere'nin başkenti Londra'dır ve başkent ülkenin en kalabalık şehridir. Bayrağı, mavi zemin üzerine kırmızı haç olan Birleşik Krallık bayrağıdır. İngiltere'nin nüfusu, istatistiksel veriler ve demografik değişiklikler gibi faktörlere bağlı olarak zamanla değişebilir.

Şuan ki bilgilere göre 2023 67,886,011 kişidir. Para birimi olarak İngiliz Sterlini kullanılır ve GBP (Great British Pound) olarak kısaltılır. İngiltere Başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İngiltere'nin diğer büyük şehirleri arasında Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds ve Newcastle yer almaktadır. İngiltere ayrıca tarihi ve turistik açıdan önemli birçok şehre ev sahipliği yapmaktadır.

Oxford, Cambridge, Bath, Bristol ve York gibi şehirler turistik açıdan en çok ziyaret edilen şehirlerdir. İngiltere Greenwich Mean Time (GMT) zaman diliminde yer almaktadır. Yaz saati uygulaması da yapılmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında Greenwich Mean Time +1 (GMT+1) saat diliminde yer almaktadır. Türkiye ise Türkiye Standart Zamanı (TSZ) veya yaz saati uygulandığında TSZ+3 kullanır.

İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı:

Kış dönemi: İngiltere GMT, Türkiye TSZ+3 (1 saat fark)

Yaz dönemi: İngiltere GMT+1, Türkiye TSZ+3 (2 saat fark)

İngiltere Bayrağının Anlamı

İngiltere bayrağı, bugün en güçlü bayraklardan biridir. İngilizlerin milli gururunu ve bağımsızlıklarını simgelemektedir. İngiltere bayrağının anlamı arka planda mavi renk ve üzerinde hemen beyaz şeritler ve son olarak kırmızı bir haç vardır. Çoğu durumda Cross of Saint George olarak bilinir. Saint George haçı, Orta Çağ boyunca, özellikle haçlı seferleri sırasında, askeri seferleri nedeniyle erkek gruplarının beyaz bir bayrak ve üzerindeki haçla tanımlandığı zaman, İngilizler arasında bir amblem haline geldi.

Bunun nedeni, İngiltere'de 13. yüzyılda Aziz George'u koruyucu azizleri olarak almaları, özellikle savaş zamanları ve çeşitli çatışmalar yaklaşırken dualarını ve dualarını yönelttikleri bir aziz olması.

  • Birleşik Krallık bayrağı, aynı zamanda Union Jack olarak da bilinir.
  • Kırmızı renk, İngiltere'nin Saint George'un sembolüdür.
  • Beyaz renk, barışı ve dürüstlüğü temsil eder.
  • Mavi renk ise İngiltere'nin denizcilik tarihini yansıtmaktadır.

İngiltere Para Birimi

Sterlin, Birleşik Krallık'ın resmi para birimidir. İngiltere para birimi aynı zamanda "İngiliz sterlini" olarak da adlandırılır ve £ sembolü ile temsil edilir. Kağıt paralar zamanla kolayca bozulacağı için sterlin bir polimer karışımından yapılır. Ayrıca birkaç ülke ve bölge, sterlini yasal ödeme aracı olarak kullanır, örneğin: İngiltere Merkez Bankası, İngiltere para birimini 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlarda çıkarır. Ayrıca 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 peni madeni para da basmaktadır. ABD doları gibi, sterlin de 100 peniye bölünmüştür. İngiliz Sterlini'nin kökenleri, Avrupa'nın çoğuna ve Britanya Adaları'na yayılmış olan Roma İmparatorluğu'na dayanmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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