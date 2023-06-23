Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Bulgaristan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Bulgaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
ABONE OL

Bulgaristan nerede, hangi kıtada yer alır? Bulgaristan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Sıcak Karadeniz, altın kumlu plajlar, güzel doğa, yerel halkın misafirperverliği, zengin tarih ve kültürün iç içe olduğu ve birçok turistin uğrak noktası Bulgaristan nerede, hangi kıtada yer alır? Bulgaristan, Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminde, Yunanistan ve Türkiye'nin kuzeyinde ve Romanya'nın güneyinde, doğuda Karadeniz'e bakan bir konumda yer almaktadır.

Bulgaristan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Bulgaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

Bulgaristan güneydoğu Avrupa'da yer almaktadır ve Romanya, Sırbistan, Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye ve Karadeniz ile sınır komşusudur. Bulgaristan'ın en büyük ve başkenti Sofya'dır. Avrupa'nın on dördüncü büyük ülkesidir.

Bulgaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Tam adı Bulgaristan Cumhuriyeti olan, Bulgaristan başkenti ve başkenti, içinde siyasi merkez olan Sofya şehridir. Bulgaristan, Avrupa kıtasındaki en eski ülkelerden biridir. Bulgaristan tarihsel olarak Kuzey ve Doğu Avrupa'dan başlayıp Akdeniz Havzası'na, Batı ve Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan önemli rotalarla kesişmiştir. Bulgaristan para birimi Bulgar levasıdır(BGN)'dir. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısı kumlu plajlarıyla ünlüdür. Bu nedenle ülke ağırlıklı olarak "yaz" turistlerini çekmektedir. En popüler geziler arasında ise Güller Vadisi yer alır. Bulgaristan nüfusu, ülkenin resmi dili olan ve ülkenin en büyük yüzdesinin konuştuğu Bulgarcayı konuşmaktadır. Yaklaşık olarak nüfus yoğunluğu ise 2023 yılı itibari ile 6,948,445 kişidir. Türkiye ve Bulgaristan arasında saat farkı bulunmamaktadır.

Bulgaristan Şehirleri

Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye ile ve kıyı boyunca Karadeniz ile sınır paylaşıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya, birçok tarihi yeri ve mimarisi ile güzel bir Doğu Avrupa şehridir. Kıtanın en eski şehirlerinden biri olan Sofya, Sardica Amfitiyatrosu ve hamamları gibi birçok kalıntıları barındırıyor. Sofya'da ayrıca, en önemlisi 6. yüzyılda inşa edilen ve ülke tarihinde önemli bir kültürel alan olan Ayasofya olmak üzere birçok güzel kilise vardır. Ayrıca Sofya'da çok sayıda müze, anıt ve kamu binası bulunmaktadır. İşte Bulgaristan Şehirleri:

Ana şehirler

  • Sofya (başkent)
  • Filibe
  • Varna
  • Gabrovo
  • Veliko Tırnovo

Bulgaristan'daki diğer önemli şehirler, Prista Roma Şatosu ve diğer Roma bölgeleri gibi birçok önemli mimari mekanın bulunduğu Plovdiv ve Rusçuk'tur. Veliko Tırnovo, İmparatorluğun başkenti olduğu için orta çağda Bulgaristan tarihi açısından önemlidir.

Bulgaristan Bayrağının Anlamı

Bulgaristan bayrağı, ilk Bulgar anayasasının 23. maddesi olan 16 Nisan 1879'da onaylandı. Beyaz-yeşil ve kırmızı. Kayıtlara göre ilk bayrak, beyaz bir kalkan üzerine çizilmiş üç kırmızı aslan içeren beyaz rozet olduğu bayraktı. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirildikten sonra bayrak değişimi yaşanmıştır. Bulgaristan Bayrağının Anlamı bu bayrağın beyaz hilal ve barış yıldızı ile kırmızı rengi aldığı, ancak 1879'da Osmanlı-Rus savaşı sırasında devletin Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtuluşundan sonra bağımsız devlet olarak beyaz, kırmızı ve yeşil bayrak kullandı.

Bulgaristan bayrağı beyaz, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç rengin varlığı ile karakterize edilir. Bu renkler, üstte beyazla başlayan, ardından yeşil ve ardından kırmızı olan yatay çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Bu çizgiler eşit olarak eşittir.

Bu değerin genişliğin uzunluğa oranını temsil ettiği ve bu nedenle bayrağın bir dikdörtgen şeklini aldığı ve bayrağın renklerinin anlamları aşağıda belirtilmiştir. Beyaz: saflığı ve umudu ifade eder. Yeşil: ülkedeki doğanın güzelliğini gösterir. Kırmızı: vatanı savunmak için can veren insanların kanını temsil eder.

Bulgaristan Türkiye Saat Farkı

Türkiye ve Bulgaristan arasında saat farkı bulunmamaktadır. Bulgaristan, Türkiye'nin batısında yer aldığı için Bulgaristan Türkiye Saat Farkı bulunmamaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetledi
DÜNYA Dışişleri'nden Batı Şeria'daki olaylara tepki
Bosna Hersek Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Bosna Hersek Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Bosna Hersek başkenti, bayrağı, nüfusu
Belçika Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belçika Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Belçika başkenti, bayrağı, nüfusu
Belarus Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belarus Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Belarus başkenti, bayrağı, nüfusu
Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Azerbaycan başkenti, bayrağı, nüfusu
Avusturya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Avusturya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Avusturya başkenti, bayrağı, nüfusu
Arnavutluk Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Arnavutluk Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Arnavutluk başkenti, bayrağı, nüfusu
Andorra Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Andorra Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Andorra başkenti, bayrağı, nüfusu
Almanya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Almanya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Almanya başkenti, bayrağı, nüfusu
AB: Kosova ve Sırbistan ile erken seçimlerin gerekliliği konusunda anlaştık
DÜNYA AB'den Kosova ve Sırbistan açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.