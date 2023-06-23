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Haberler Dünya Bosna Hersek Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Bosna Hersek Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Bosna Hersek nerede, hangi kıtada yer alır? Bosna Hersek başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Bosna Hersek, 1992 yılında Yugoslavya'nın parçalanmasından doğan bir millettir ve morfolojik olarak kuzeyde Bosna ve güneyde Hersek olmak üzere iki bölgeden oluşur. Bosna-Hersek Cumhuriyeti, bu cümlenin özel statüsüne sahip olan Brcko Cumhuriyeti'nden oluşturulmuştur. Güneydoğuda Sırbistan, güneydoğuda Karadağ ile sınırlanmıştır. Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın merkez fonunda yer almaktadır.

Bosna Hersek Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Bosna Hersek Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Bölge çoğunlukla dağlıktır, kuzey kesiminde tepelik-düzlük vardır, ayrıca Mostar'ın güneybatısında birkaç kilometrelik kıyı (Adriyatik) vardır. Bosna-Hersek, Osmanlı hakimiyetinden büyük ölçüde etkilendiği için ve hala ağırlıklı olarak Müslüman bir ülkedir. Ancak temelinde 1992 ve 1994 yılları arasında Sırplar, Hırvatlar ve Müslümanlar arasında yaşanan sert çatışmaların temelinde güçlü Katolik ve Ortodoks bileşenlere sahip olduğu için de özel bir tarihe sahiptir.

Bosna Hersek Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dır. Bosna Hersek bayrağı mavi zemin üzerine sarı renkli üçgen ve içerisinde beyaz yıldız şeklindedir. Bosna Hersek bayrağının anlamı ise barış anlamını taşımaktadır. Umudu ve istikrarı anlatır. Bosna Hersek nüfusu yaklaşık 2023 yılı itibari ile 3,280,819 milyondur. Bosna Hersek para birimi olarak Konvertibilna Marka (BAM) kullanmaktadır. Bosna Hersek'in en büyük şehirleri arasında Saraybosna, Banja Luka, Tuzla, Zenica, Mostar ve Bihać yer almaktadır.Her biri kendine özgü tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan bu şehirler, turistlerin ilgisini çekmektedir. Bosna Hersek, Orta Avrupa Zaman Diliminde yer almaktadır. Bosna Hersek Türkiye saat farkı 1 saattir.

Bosna Hersek Şehirleri

Balkan Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Bosna-Hersek ( Bosna Hersek) 1992 yılına kadar Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya ile birlikte Yugoslavya federal cumhuriyetinin bir parçasıydı. Özellikle, Mostar köprüsü Hersek'in yükselen bir incisidir. Ülke bir bütün oluşturan üç etnik gruba ev sahipliği yapıyor. Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar. İngilizcede ve diğer birçok dilde etnik kimliği ne olursa olsun tüm Bosna-Hersek halkına Boşnak deniliyor. Ancak Türkçedeki tarihi yakınlık nedeniyle Boşnak terimi Boşnak Müslüman anlamına gelmektedir. Ayrıca ülkede Boşnak veya Hersek olmak ayrı bir etnik kimliği vurgulamak için kullanılmaktadır. İşte Bosna Hersek Şehirleri:

  • Saraybosna: Başkent ve en büyük şehir. Tarihi çarşıları, Osmanlı döneminden kalma yapıları ve 1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmış olmasıyla dikkat çeker.
  • Banja Luka: Bosna Hersek'in ikinci büyük şehri.
  • Mostar: Ünlü Stari Most (Eski Köprü) ile tanınan şehir. Osmanlı dönemine ait tarihi köprüsü ve tarihi merkezi ile bilinir.
  • Tuzla: Sanayi ve kültürel etkinlikler açısından önemli bir şehir. Aynı zamanda Tuzla Tuz Madenleri ile bilinir.
  • Zenica
  • Bihać
  • Travnik
  • Doboj
  • Bijeljina - Drina

Bosna Hersek Para Birimi

Bosna Hersek para birimi Bosna-Hersek Markı'dır (BAM). Mark, 1998 yılında Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Bosna Hersek'in resmi para birimi olarak kabul edilmiştir.

Bosna Hersek Bayrağının Anlamı

Bosna-Hersek bayrağı çok sıradışı bir şekle sahiptir. Bayrağın sağ kısmı mavi bir dikey şeritten oluşur ve orta kısım, hipotenüsü yedi tam beş köşeli yıldız ve iki beyaz yarım yıldız taşıyan sarı bir üçgenle belirtilir. Sol kısım mavi renkle doldurulur. Beyaz yıldızlarla birlikte mavi renk, Avrupa Konseyi'ndeki Bosna Hersek üyelerini ifade etmelidir. Üçgenin tepe noktaları üç ülkeyi temsil ediyor - Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar. Mavi, beyaz ve sarı renkler geleneksel olarak barış ve tarafsızlıkla ilişkilendirilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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