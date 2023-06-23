Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Belçika Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belçika Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
ABONE OL

Belçika nerede, hangi kıtada yer alır? Belçika başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Belçika, Fransa, Hollanda ve Almanya arasında bulunan küçük bir Avrupa ülkesidir. Fransa'nın kuzeyinde, Almanya'nın batısında ve Hollanda'nın güneyinde yer alır. Başkenti, Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri olan Brüksel'dir. Belçika topraklarının çoğu Ren havzasında yer almaktadır.

Belçika Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belçika Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

Devletin doğru adı Belçika Krallığı'dır. Belçika Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belçika, toplam 30.528 kilometrekare alana sahip ve dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Nüfusu 2023 verilerine göre yaklaşık 11,673.996 kişidir. Belçika, üç bölgeden oluşan egemen bir devlettir. Wallonia, Flanders ve Brüksel-Başkent. Bu bölgelerin kendi resmi dilleri, kanunları ve bölgesel hükümetleri vardır. Ayrıca, Belçika üç topluluktan oluşur. Fransızca konuşan, Felemenkçe konuşan ve Almanca konuşanlar olarak 3’e ayrılır.

Belçika Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Belçika'nın başkenti Brüksel'dir. Belçika bayrağı siyah, sarı ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Ülke nüfusu yaklaşık 11.7 milyondur(2023 verilerine göre). Belçika para birimi olarak Euro kullanmaktadır. Belçika'nın en büyük şehirleri arasında Antwerp, Gent, Charleroi, Liège ve Brüksel yer almaktadır. Bu şehirler, her biri kendine özgü kültürel ve tarihi zenginliklere sahiptir. Belçika, Orta Avrupa Zaman Dilimi'nde yer almaktadır. Türkiye ile arasında saat farkı 1 saat vardır. Örneğin, Türkiye'de saat 13:00 iken Belçika'da saat 12:00'dir.

Belçika Şehirleri

Belçika, Avrupa'nın Batı Avrupa bölgesinde yer alan bir ülkedir ve toplam 10 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin her birinde farklı şehirler yer almaktadır. Her bir şehir kendine özgü tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. Örneğin, Brugge, tarihi kanalları ve Orta Çağ mimarisiyle ünlüdür. Belçika, Avrupa siyasetinde önemli bir rol oynayan ülkelerden biri ve Avrupa Birliği'nin bir üyesi. Ülke, bira, çikolata ve cipsleriyle tanınır. İşte Belçika şehirleri:

  • Brüksel (Brussels) Başkenttir.
  • Antwerp (Antwerpen) iman şehri olarak bilinir.
  • Liège - Tarihi katedrali, müzeleri ve festivalleriyle bilinir.
  • Leuven (Üniversitesi, gotik tarzdaki St. Peter's Kilisesi ve bira kültürüyle ünlüdür).
  • Ostend (Oostende)
  • Brugge (Bruges)
  • Namur
  • Mons
  • Gent (Gent)
  • Charleroi

Belçika Bayrağının Anlamı

Belçika, zengin kültürü, gastronomisi ve mimarisi ile tanınan, Fransa, Hollanda ve Almanya arasında küçük bir Avrupa ülkesidir. Belçika Bayrağının Anlamı Belçika bayrağı, tasarımı Fransız bayrağına dayanan, belli ki kendi renkleri olan üç renkli bir bayraktır. Belçika'nın kendi bayrağına sahip olma ihtiyacı, Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra doğal olarak ortaya çıkmıştır. 23 Ocak 1831 tarihinden itibaren Belçika bayrağı bugün bildiğimiz bayraktır.

Belçika Başkenti

Belçika, Batı Avrupa'da yer alan ve 3 bölgeden oluşan bir ülkedir: Wallonia, Flanders ve Brüksel. 3 resmi dilden oluşur. Felemenkçe, Fransızca ve Almanca. Belçikalılar ayrıca çeşitli lehçeler ve ikinci dil olarak İngilizce konuşurlar. Belçika Başkenti Brüksel başkenttir. Bu şehir, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biridir ve önemli bir turizm merkezidir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birçok uluslararası kuruluşun merkezidir.

Başkent Bürüksel, Brüksel Karnavalı, Brüksel Çiçek Festivali ve Brüksel Bira Festivali gibi yıllık şenlikleriyle ünlüdür. Yıl boyunca düzenlediği sayısız gösteri ve protestolarla da tanınır. Brüksel, eşsiz bir kültür, din ve dil karışımına sahip canlı ve kozmopolit bir şehirdir. Brüksel halkı, samimiyeti ve misafirperverliği ile tanınır ve şehir ziyaretçilerine eşsiz ve unutulmaz bir deneyim sunar. Belçika halkının kendi kültürü, yemeği ve yaşam tarzı vardır. Belçikalılar yeme içmeye olan düşkünlükleriyle tanınırlar. Waffle, cips ve çikolata gibi çok çeşitli tipik yemeklerin yanı sıra benzersiz biralara da sahiptirler.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetledi
DÜNYA Dışişleri'nden Batı Şeria'daki olaylara tepki
Belarus Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belarus Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Belarus başkenti, bayrağı, nüfusu
Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Azerbaycan başkenti, bayrağı, nüfusu
Avusturya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Avusturya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Avusturya başkenti, bayrağı, nüfusu
Arnavutluk Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Arnavutluk Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Arnavutluk başkenti, bayrağı, nüfusu
Andorra Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Andorra Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Andorra başkenti, bayrağı, nüfusu
Almanya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Almanya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Almanya başkenti, bayrağı, nüfusu
AB: Kosova ve Sırbistan ile erken seçimlerin gerekliliği konusunda anlaştık
DÜNYA AB'den Kosova ve Sırbistan açıklaması
Son dakika: Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
DÜNYA Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'ye kritik ziyaret
DÜNYA BAE'ye kritik ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.