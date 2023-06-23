Belarus Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Belarus Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Polonya, Litvanya, Ukrayna, Rusya ve Letonya arasında yer alan bir Avrupa ülkesi olan Belarus, çoğunlukla Belarusça (Lehçeye benzer) dilde konuşulur. Yanı sıra Rusça da konuşulur. Beyaz Rusya yani Belarus, peynir cennetidir. Yüksek kaliteli süt ürünlerine sahip bir ülkedir. Dünyanın en büyük 10. peynir ihracatçısıdır.

Belarus Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Belarus Cumhuriyeti'nin başkenti Minsk, ülkenin merkezinde yer almaktadır. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana birçok ülke gibi doğan Belarus’un neredeyse yarısı ormanlardan, bataklıklardan ve turbalıklardan oluşuyor. Ekonomik alanda Belarus, hem ihracat hem de ithalat için açık ara en büyük ortağı olan Rusya'ya oldukça yakın kalmıştır. Belarus Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? Ülkenin para birimi Belarus rublesidir.

Ülkenin bayrağı ise iki yatay şeritten oluşur. Üstteki kırmızı, alttaki yeşil olanın iki katı genişliğindedir. Bayrak, Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarafından kullanılana benzer niteliktedir. Yani Sovyetler Birliği'nin bir parçasıyken, bayrağın kırmızısı, Beyaz Rusya savunucularının döktüğü kanı, yeşil ise ülkenin ormanlarını simgeliyor.

Belarus ile Türkiye arasında saat farkı yoktur. Ayrıca Belarus'un iklimi karasaldır ve çok sert olan kış ile ülkenin enlemine göre oldukça sıcak olan yaz arasındaki önemli bir sıcaklık aralığı ile karakterize edilir. Yağış orta büyüklüktedir ve yıl boyunca oldukça düzenli bir şekilde dağılır, ancak yaz mevsimi genellikle diğer mevsimlere göre daha yağışlıdır.

Belarus Şehirleri

Beyaz Rusya, çoğunlukla düz göller ve nehirlerle bezeli hoş manzaralarının güzelliği ile öne çıkıyor. Karayla çevrili olmasına rağmen, bozulmamış doğayla çevrili, doğal parklarda ve Polonya sınırındaki Belavezhskaya Ormanı gibi korunan vahalarda korunan gezilebilir nehirlerle doludur. Başkent Minks, binaları huş ağaçlarının tarlalarını ve Belarus'un uçsuz bucaksız kırsalına dalmış köylerin dönüşümünü bölen modern bir şehirdir. Minsk'te görülmeye değer, SSCB günlerinden beri Rus KGB adını koruyan, devlet entrikalarına, casuslara ve telefon dinlemelerine sahne olan görkemli Güvenlik Teşkilatı Binası bulunmaktadır. İşte Belarus Şehirleri:

Minsk (Başkent)

Brest

Homyel (Gomel)

Hrodna (Grodno)

Mahilyow (Mogilyov)

Vitsebsk (Vitebsk)

Babruysk

Baranavichy

Pinsk

Orsha

Mazyr (Mozyr)

Lida

Polatsk (Polotsk)

Navapolatsk (Novopolotsk)

Salihorsk (Soligorsk)

Maladzyechna (Molodechno)

Slutsk

Kobryn

Svetlogorsk

Vawkavysk

Belarus Bayrağının Anlamı

Belarus bayrağı, beyaz-kırmızı-beyaz yatay şeritlerden oluşur. Bu bayrağın anlamı, Belarus'un bağımsızlık ve milli kimliğini temsil etmektedir. Belarus bayrağının anlamı bayrak üzerindeki Beyaz renk, saflık, temizlik ve barışı simgelerken, kırmızı renk cesaret, tutku ve Belarus halkının fedakarlıklarını ifade eder. İki beyaz şerit, kırmızı şeritten daha geniş olup, Belarus halkının tarihindeki zorluklara ve acılara rağmen barışçıl ve sakin bir ülke olma isteğini temsil eder.

Belarus Nüfusu

Belarus nüfusu 2023 yılı itibari ile tahmini 9.517.128 kişidir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Belarus, doğal güzellikleri ve insan sirkülasyonu ile her yıl önemli ölçüde gelen ziyaretçilere büyüleyici bir deneyim sunar.

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