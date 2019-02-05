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İngiltere'nin en çekici golf oyuncusu Lucy Robson

Giriş: 05.02.2019 - 11:14 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan İngiliz asıllı golfçü Lucy Robson Instagram paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Ünlü markalarla sponsorluk anlaşmaları da bulunan Lucy Robson güzelliği ve düzgün fiziği nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor

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    İngiliz asıllı golfçü Lucy Robson, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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    Lucy Robson daha kariyerinin başında olmasına rağmen güzelliği sayesinde dünyanın en çekici golfçülerinden biri olarak gösteriliyor.

     

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    1995 doğumlu Lucy Robson, İngiltere'nin Londra kentinde doğdu. Daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taşınan güzel golfçü Florida'daki çeşitli turnuvalarda yer aldı. 

     

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    Liseden beri golf oynayan İngiliz golfçü, uluslararası etkinliklerde de oynadı. 

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    Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da 230 binden fazla takipçisi olan Spiranac bu sayıyı her geçen gün daha da artırıyor.

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    İşte güzelliği ile rakipleri arasından sıyrılan genç kadının sosyal medya paylaşımları...

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