19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü, Sarı-Lacivertli camiada coşkuyla kutlanırken bir de sürpriz vardı. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fenerbahçeli olduğunu açıkladı. Chilcott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma hediye ettiği fotoğrafı paylaşıp "Hangi takımı tuttuğumu açıklamam için bundan daha güzel bir gün olamazdı herhalde. 19.07! Benim takımım Fenerbahçe! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç ile tanışmaktan onur duydum. Beni Fenerbahce ailesine kabul ettikleri için teşekkür ederim. Yeni formamı giymeyi ve maçları izlemeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

OĞLU DA FENERBAHÇELİ

Chilcott ayrıca, oğlunun da Fenerbahçe formalı resimlerini paylaşıp "Futbolu oldukça yakından takip eden ve Dünya Şampiyonası sırasında Sky Sports’da görev yapan oğlum da Fenerbahçe’yi tutuyor. Geçen sene oğlumla Fenerbahçe’nin bir maçına gidip ona bu formayı almıştık" yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ