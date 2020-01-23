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İngiltere'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom İngiltere'nin ABD ile ticaret anlaşması imzalamak istediğini ancak Google, Facebook ve Amazon gibi şirketlere dijital hizmet vergisi getireceğini açıkladı.

Talk Radio'ya konuşan Leadsom, "ABD ve İngiltere ticaret anlaşması yapmaya kararlılar ve iki ülkenin yüzyıllardır süregelen güçlü bir bağı var bu nedenle bazı konularda yaşayabileceğimiz anlaşmazlıklar ABD ve İngiltere'nin derin ve güçlü bağına zarar vermeyecektir" dedi.

KÜRESEL GELİRİ 500 MİLYON STERLİN OLMALI

"Zorlu görüşmeler her zaman olacaktır ancak büyük meblağlarda kâr eden bu çok uluslu teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi önemli bir husus ve dünyanın geri kalanıyla beraber çalışarak bu şirketlerin kendilerine düşen payı adil olarak ödediklerinden emin olmak istiyoruz" diye ekledi.

İngiltere'nin planına göre, küresel olarak geliri en az 500 milyon sterlin ($657 milyon) olan teknoloji şirketleri Nisan 2020'den itibaren İngiltere'deki kullanıcılarından elde ettikleri kısmın yüzde 2'sini vergi olarak ödeyecekler.