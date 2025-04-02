Premier Lig'de Manchester City ile Leicester City karşılaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Manchester City- Leicester City maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra teknik direktörlerin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Manchester City- Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...