İngiltere Premier Ligi'nde 11. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 11. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 11. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Chelsea, Man. City, Man United ve Liverpool haftayı galibiyetle kapattı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 11. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Man. City-Liverpool arasındaki mücadele, İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasının kapanışını yaptı.
Man. City, evindeki mücadelede Liverpool'u 3-0 skorla geçerek puanını 22'ye yükseltti, konuk Liverpool ise evine puan kaybederek döndü.
Chelsea, kendi evinde Wolves'i 3-0 mağlup ederek toplam puanını 20'a çıkardı; konuk ekip Wolves ise haftayı 2 puanda tamamladı.
Zorlu deplasman mücadelesinde Man United, rakibi Tottenham ile karşılaşarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man United 18 puana ulaşırken Tottenham ise 18 puana yükseldi.
Everton, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Fulham'ı 2-0 mağlup etti.
West Ham, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Burnley'i 3-2 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi West Ham puanını 10'a yükseltti.
Zorlu mücadelede ev sahibi Sunderland, rakibi Arsenal'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
Cry.Palace evinde ağırladığı Brighton ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 17 puana ulaşırken, Brighton ise 16 puana yükseldi
Aston Villa, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth'u 4-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Brentford, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u 3-1 mağlup etti.
Nott. Forest, evindeki mücadelede rakibi Leeds Utd'u etkili oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Nott. Forest puanını 9'a yükseltti.