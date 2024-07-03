İngiltere yarın seçim gidiyor: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erecek mi?

İngiltere'de oy kullanmak için kayıt yaptıran yaklaşık 50 milyon seçmen, yarın ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti ve meclisi seçmek için sandık başına gidecek.

Ülke genelinde sabah 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemi akşam 22.00'de sona erecek. Geçerli kimlik kartları ile sandıklara gidecek seçmenler, evlerine gönderilen oy pusulalarında seçtikleri adayı işaretleyerek sandıklara atacak.

Seçim akşamı, sandıklardaki oylarla birlikte, postayla kullanılan oylar ve seçimini vekaletle yapanların pusulaları da sayılmaya başlanacak.

İŞÇİ PARTİSİ EKONOMİ, MUHAFAZAKAR PARTİ MİLLİ GÜVENLİK DİYOR

Ülkede seçimin favorisi görünen İşçi Partisi, öne çıkan 10 vaadiyle halkın oyunu istiyor. Bunların başında, ülkede yıllardır çözülemeyen hastanelerdeki muayene sırası konusu geliyor.

İşçi Partisi, iktidar olması halinde her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturabilecek imkan sağlamayı vadediyor. Bunu da yeni sağlık çalışanları istihdam ederek, maaş ve fazla mesai ücretlerini artırarak gerçekleştireceğini anlatıyor.

Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçün önüne geçip İngilterede bulunan düzensiz göçmenleri güvenli ülkelere yollamak.

Asgari ücreti artırmak, ulaşım ücretlerini düşürmek ve okullarda ücretsiz yemek vermek gibi ekonomiye yönelik vaatleri bulunan İşçi Partisi, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor.

Muhafazakar Parti ise dünyanın daha güvensiz hale geldiğini belirterek, İngiltere için güvenlik vadediyor. Daha güçlü ordu, daha güvenli sokaklar ve sıfır düzensiz göç için projeler üreten Muhafazakarlar, ücretsiz çocuk bakımı ve kreş gibi sözlerle ailelerin oylarını hedefliyor.

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Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti, 14 yılda ekonomi, sağlık, göç ve eğitim gibi alanlarda atılan adımların devam edeceğini, enflasyonun ve vergilerin düşeceğini kaydediyor.