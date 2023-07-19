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        Haberler Otomobil İngiltere'ye 4 milyar sterlinlik elektrikli araç batarya fabrikası yatırımı yapacak - Otomobil Haberleri

        İngiltere'ye 4 milyar sterlinlik elektrikli araç batarya fabrikası yatırımı yapacak

         Hindistan merkezli Tata Group'un, İngiltere'ye 4 milyar sterlinlik elektrikli araç batarya fabrikası yatırımı yapacağı açıklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:39
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        4 milyar sterlinlik batarya fabrikası yatırımı
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        İngiltere Başbakanlık Ofisi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tata Group'un elektrikli araç batarya fabrikası yatırımı, İngiltere'nin otomotiv sektöründeki en büyük yatırımlardan biri olacak.

        Fabrika yatırımının 4 bin direkt istihdam yaratması beklenirken, fabrikanın 2030'a kadar ihtiyaç duyulan batarya üretiminin yarısını karşılayacağı hesaplanıyor.

        Tata Group'un İngiltere'deki 4 milyar sterlinlik yatırımı, şirketin Hindistan dışındaki ilk büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor.

        Fabrikanın kapasitesinin, 40 gigavatsaatle Avrupa'daki en büyük elektrikli araç batarya fabrikalarından biri olması bekleniyor.

        Üretimin 2026'da başlayacağı fabrikada, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar markaları da dahil olmak JLR'nin elektrikli araç batarya modellerini tedarik edilecek.

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Tata Group'un yatırımının ülke ekonomisini güçlendirmeye, istihdam yaratmaya ve sıfır emisyon araçlara geçişe katkı sağlayacağını belirterek, "Tata Group'un Hindistan dışındaki ilk dev fabrikasına ev sahipliği yapmak üzere İngiltere'nin seçilmesinden ve elektrikli araç üretimi için en çekici yerlerden biri olarak yerimizi sağlamlaştırmasından büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran ise Tata Group'un Avrupa'daki en büyük batarya hücre üretimi yatırımlarından birini İngiltere'de kuracağını ve bunun stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.

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