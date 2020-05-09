İngiltere'ye bir günde 140'dan fazla düzensiz göçmen ulaştı

AA

Sky News televizyonunun haberinde, ülkeye son 24 saat içinde küçük botlarla Manş Denizi'ni aşarak gelen düzensiz göçmen sayısının 140’ı geçtiği bildirildi.

Haberde, bunun ülkeye bir günde gelen en fazla göçmen sayısı olduğu ifade edildi.

Bu yılın başından itibaren ülkeye ulaşan veya ülkenin karasularında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1200’ü bulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlüğe girdiği 23 Mart’tan bu yana gelen göçmen sayısının ise 700’e ulaştığı kaydedildi.

İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden geçen yıl ulaşan toplam düzensiz göçmen sayısı 1900 olmuştu.