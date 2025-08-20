İngiltere yolcusu: Amir için görüşmeler başladı!
Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic'e İngiltere Championship ekiplerinden Hull City talip oldu. Boşnak futbolcu için görüşmelere başlarken kiralama formülü için pazarlıklar sürüyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic’i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz ekibi, bir süredir radarında bulunan Boşnak futbolcu için görüşmelere başlarken kiralama formülü için pazarlıklar sürüyor.
Amir'in de kulüplerin anlaşması halinde İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.