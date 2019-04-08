İngiltere Birleşik Krallığı Galler bölgesinde yaşayan Clive Rogers, İngiltere’de kavuşamadığı sağlığına Adıyaman’da kavuştu. Clive Rogers’in sırtındaki beni eşi fark etti. Rogers, doktora gitti ancak benin önemli bir sorun olmadığı söylendi.

CİLT KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

İHA'nın haberine göre; Rogers, bi yıl önce Adıyaman’daki damadı Ahmet Özer’in yanına gelince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan’ın yakından ilgilendiği hastanın sırtındaki benin kötü huylu tümör olduğu ve hastanın cilt kanseri olduğu açıklandı.

Ameliyata alınan ve sırtındaki kötü huylu tümörü alınan Clive Rogers’a kemoterapi uygulandı. Kemoterapiye olumlu cevap veren Clive Rogers sağlığına kavuştu. İngiltere’de yaşayan ve aralıklarla Adıyaman’a gelen Rogers kemoterapi uygulamasına burada devam etti.

"BUARADA AMELİYAT OLMASAYDIM HAYATTA OLMAYABİLİRDİM"

Clive Rogers hastalığıyla ilgili şunları söyledi: "Eşim sırtımdaki beni gördü ve doktora gittim. Doktorlar bana hiçbir şeyim olmadığını söyleyerek geri gönderdi. Bu olay olalı tam bir yıl oldu. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Damadım ile birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldim ve muayene oldum. Sırtımdaki kanser hücresi ameliyatla alındı. Doktorlarımız beni Türk vatandaşıymışım gibi karşılayarak yardımcı oldu. Ben çok memnun oldum. Buradaki sağlık sektörü İngiltere'deki sağlık sektöründen yüzde 100 daha iyi. İngiltere’de bir MR filmi için 6 ay sıra bekliyorsun. Eğer burada ameliyat olmasaydım hayatta olmayabilirdim” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise açıklamasında, “Hastamız yaklaşık 1 yıl önce İngiltere’den geldi. Burada tarafımızdan değerlendirildi. Sırtında kötü huylu bir tümör vardı. Ameliyatını ben yaptım. Hastanemizde aralıklarla kemoterapi tedavisini alıyor. Hastamızın genel durumu iyi, verilen kemoterapiye de tam yanıt verdi. Hastamız daha öncesinde İngiltere’de birçok hekime gitmiş. Burada biz değerlendirdikten sonra tanısını koyduktan sonra İngiltere’de yaşamasına rağmen aralıklı olarak Adıyaman’a gelip burada tedavisini sürdürdü. Kendisi hem Türkiye’yi hem hastanemizi çok seviyor. Genel durumu iyi daha da iyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.