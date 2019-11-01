Prof. Dr. Topçuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, inmenin, yaşlı nüfusun giderek arttığı Türkiye'de oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu ve sıklığının da giderek arttığına işaret etti.

İnmenin beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu geliştiğini ifade eden Topçuoğlu, ancak hastalığın çoğu bireyde ani tıkanmadan kaynaklandığını aktardı.

Topçuoğlu, son birkaç yılda Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin kişi inmeden hayatını kaybettiğini belirterek, 100 binden fazla tıkanma ve 40 binden fazla beyin kanamasının tedavi edildiğini aktardı.

HER 14 DAKİKA DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Bu sayılara göre, her 14 dakika da bir kişinin inme nedeniyle yaşamını kaybettiğini vurgulayan Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun 10 katı da beyin damar hastalıklarına bağlı olarak yürüme ve konuşma yetisini kaybettiği için yiyemiyor, içemiyor, mesleğini ve işini yapamıyor, bakıma muhtaç kalıyor. Sadece boy ve kilo değil kan basıncımızı, kolesterol ve kan şekerimizi de öğrenmeli ve takip etmeliyiz. Orta yaştan başlayarak düzenli aralıklarla sağlık kuruluşlarına damar sağlığı kontrolü için gitmeliyiz. Bu sadece inmeye karşı değil, kalp hastalıkları başta olmak üzere her türlü damar hastalığına karşı koruyacaktır. Ek olarak, damar sağlığının iyi olması Alzheimer dahil birçok kronik nörolojik hastalığın da yavaşlamasına yardım edecektir. İnme geçirmemek için sağlıklı beslenmeli, kullandığımız yağ ve tuz miktarını azaltmalı, meyve ve sebze miktarını ise artırmalıyız. Kilo almamalı, düzenli egzersiz yapmalı ve kendimizi stresten korumalıyız. Sigara içmemeli ve içirmemeliyiz. Alkolü ise hiç kullanmamalıyız."

İNME BELİRTİLERİNE DİKKAT

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, inmeden şüphe edilmesi halinde hemen 112'nin aranması gerektiğine dikkati çekerek, "Ambulans, hastayı inmenin tedavi edilebileceği bölgedeki en yakın ve en uygun hastaneye götürecektir. Damar tıkanmasını yapan pıhtının hem damardan verilen ilaçla eritilmesi hem de anjiyoyla doğrudan girilerek dışarı çıkarılması mümkün olabilir. Fakat damardan verilen tedavi ilk 4,5 saat içinde, anjiyo tedavisi ise ilk 6 saatte başlanırsa en yüksek fayda sağlanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İnmede etkin tedavi alabilmek için belirtilerin ne olduğunun ve ne yapılması gerektiğinin öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Topçuoğlu, inme belirtilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yüzde çarpılma, kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, çift görme ve/veya ani bilinç bozukluğu belirtilerinin herhangi biri, birkaçı ya da hepsi gelişirse hemen 112 aranmalıdır. İnme her hastanede tedavi edilmez. Vakit kaybetmemek şarttır. Sayılan inme belirtileri gelişirse ya da inme şüphesi varsa asla ve asla düzelme beklenmemeli ve hemen harekete geçilmelidir. Yapılacak iş daima 112'nin aranmasıdır."

Derneğin, Türkiye'de inme sıklığını düşürmek ve hastalığı ülkenin her köşesinde tedavi edilebilir hale getirmek için çalıştığını aktaran Topçuoğlu, halkın farkındalığının artırılması, inme tedavi eden hastane ve merkezlerin artırılıp, geliştirilmesi ve etkin bir sisteme bağlanması noktasında Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.