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        Haberler Gündem Güncel İnşaat alanında feci kaza! 1 kişi öldü - Son dakika haberi

        İnşaat alanında feci kaza! 1 kişi öldü

        İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında beton mikseri pompası devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:12
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        İnşaat alanında feci kaza! 1 kişi öldü
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        Ataşehir'de inşaat alanında devrilen beton mikser pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, 15.30 sıralarında bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, beton atıldığı sırada beton mikser pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Devrilme sırasında pompa kısmı inşaatta çalışan bir işçiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri pompanın altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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