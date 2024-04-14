İnşaat alanında feci kaza! 1 kişi öldü

Ataşehir'de inşaat alanında devrilen beton mikser pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, 15.30 sıralarında bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, beton atıldığı sırada beton mikser pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Devrilme sırasında pompa kısmı inşaatta çalışan bir işçiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.