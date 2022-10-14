Bilecik'te, 5 kardeşin kavgası kanlı bitti. Ağır yaralanan kardeşlerden biri hastanede hayatını kaybetti.

Van'dan inşaatlarda çalışmak üzere bir süre önce Bilecik'e gelen kardeşler Azat S. (28), Yunus S. (32), Abdulmelik S. (24), Fırat S., (19) ve Baran S. (30), gece yarısı İsmetpaşa Mahallesi Hilaliahmer Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.